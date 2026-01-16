"경기도 여성 4명 중 1명은 일상적으로 성적 폭력 두려움 느껴"

경기도에 거주하는 여성 4명 중 1명은 일상생활에서 스토킹, 교제 폭력, 디지털 성폭력 등에 대한 두려움을 느끼고 있는 것으로 나타났다.

경기도여성가족재단은 2022년에 이어 두 번째로 도내 만 19~79세 여성 2000명을 대상으로 신체적 폭력, 정서적 폭력, 성적 폭력, 경제적 폭력, 스토킹, 디지털 성폭력 등 6개 폭력 유형별 피해 경험, 폭력 피해 발생 상황에서의 대처, 폭력에 대한 인식 등을 조사한 '2025년 경기도 여성 폭력 실태조사' 보고서를 발간했다.

보고서에 따르면 최근 1년간 폭력 유형별 피해 경험은 정서적 폭력이 18.7%로 가장 많았다. 이어 성적 폭력 9.1%, 신체적 폭력 5.6%, 경제적 폭력 2.0%, 스토킹 1.2%, 디지털 성폭력 0.5% 순이었다. 평생을 기준으로 하면 정서적 폭력이 전체의 절반에 가까운 44.4%를 차지했다. 이어 신체적 폭력 35.8%, 성적 폭력 29.7%, 스토킹 4.3%, 디지털 성폭력 2.0% 순이었다.

폭력 피해 경험이 있는 경우 친밀한 관계(당시 배우자, 헤어진 배우자, 당시 사귀고 있거나 헤어진 사람)에 의한 폭력은 최근 1년 기준 정서적 폭력 40.8%, 신체적 폭력 38.6%, 성적 폭력 29.1% 순이었다.

6개 폭력 유형 가운데 어떤 유형의 피해 경험이 없는 '무피해 비율'은 전체 응답자의 40.8%였다.

1개 유형의 폭력만을 경험한 '단일피해' 비율은 전체의 20.7%, 2개 이상 유형의 피해를 경험한 '복합피해' 비율은 38.5%로 단일피해보다 복합피해 비율이 높게 나타났다.

폭력 유형별 피해율, 친밀한 관계에서의 폭력 피해율, 복합 피해율 모두 ▲고령자 ▲저학력 ▲저소득 ▲별거·이혼·사별 ▲임시·일용 근로자 ▲기능·단순노무직 등에서 높게 나타났다.

폭력에 대한 두려움의 경우 '늦은 밤거리를 지나가거나 택시를 탈 때 두렵다'(57.3%)고 느끼는 경우가 가장 많았다.

2025년 경기도 여성폭력 실태조사 보고서 표지 AD 원본보기 아이콘

다음으로 '불법 촬영에 대한 두려움'(39.1%), '집에 혼자 있을 때 낯선 사람의 방문에 대한 두려움'(38.4%) 순이었다. '성추행이나 성폭력 피해에 대한 두려움'(24.0%)도 높은 수준으로 나타나, 적어도 여성 4명 중 1명은 일상적으로 성적 폭력에 대한 두려움을 느끼고 있었다.

폭력 피해에 대한 두려움은 전반적으로 19세·20대와 30대에서 높게 나타났다. 특히 불법 촬영에 대한 두려움, 낯선 사람의 방문, 늦은 밤거리 이동 등의 경우 19세·20대와 30대의 경우 50%를 웃돌았다.

보고서는 이번 조사 결과를 토대로 사회경제적으로 취약한 위치에 있는 피해자 보호·지원정책 강화, 중장년층 대상 폭력 예방교육 콘텐츠 개발, 31개 시군의 지역사회 안심시설 점검 및 확대 등을 제안했다.

심선희 도 여성가족재단 연구위원은 "경기도는 젠더폭력통합대응단을 통해 피해자 지원을 선도적으로 추진하고 있는 만큼 여성 폭력 피해 양상에 대한 지속적 탐구와 관심이 요구된다"고 말했다.

이번 조사는 지난해 5월9일부터 30일까지 도내 거주 여성 2000명을 대상으로 태블릿을 활용한 대면 면접조사(종이 설문지 면접조사 병행) 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%P다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>