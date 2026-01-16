러 "러·중, 그린란드 위협 계획 없어" 일축

러시아와 중국이 덴마크 자치령 그린란드를 점령하려 할 것이란 우려에 러시아가 실체 없는 주장이라며 선을 그었다.

15일(현지시간) 타스 통신에 따르면 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 "러시아나 중국 어느 쪽도 그런 계획을 발표한 적이 없다"며 러시아와 중국이 그린란드를 차지하려고 한다는 주장을 확인할 실제 정보는 없다고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아와 중국의 위협을 거론하며 미국이 그린란드를 차지해야 한다고 주장하고 있다. 덴마크와 프랑스, 독일, 영국 등 유럽의 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들은 그린란드에 병력을 파견하며 대응에 나섰다.

자하로바 대변인은 미국이 그린란드를 독단적으로 미국 이익의 영역에 편입하며 그간 유럽과 나토 국가들이 주장해온 이른바 '러시아의 위협' 신화가 애매해졌다고 지적했다.

이어 서방 국가들의 그린란드 군사 정찰 활동에 대해선 "이 지역에 자신들의 명령을 가하고 싶어 하는 또 다른 도발"이라고 주장했다.

그는 그린란드를 둘러싼 논란이 국제법과 이 지역 주민들의 이익을 고려해 풀어야 한다면서도 북극 지역 내 러시아의 이익, 특히 안보 관련 이익을 무시하려는 모든 시도를 묵과하지 않을 것이라고 경고했다.





