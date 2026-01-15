"남성·고학력일수록 솔로 기간 길어"…주거·행복감 차이도 영향

독일·영국 청년 1만7000명 10년 추적

첫 연애 후 삶의 만족도↑ 외로움↓

독일과 영국의 16~29세 청년 1만7000여명을 장기간 추적한 연구에서 남성, 고학력자, 현재 행복감이 낮은 사람이 평균적으로 더 오래 솔로로 남는 경향이 나타났다. 첫 연애를 시작하면 삶의 만족도는 높아지고 외로움은 줄었지만 오랜 기간 연애 경험이 없는 상태가 이어질수록 20대 후반에는 우울 증상까지 증가하는 것으로 분석됐다.

스위스 취리히대 연구팀은 독일과 영국 청년 1만7000여명을 대상으로 한 연구 결과를 지난 13일 국제학술지 '성격 및 사회심리학 저널'에 발표했다. 참가자들은 모두 연구 시작 당시 연애 경험이 없었으며 매년 설문조사에 참여했다.

연구팀은 어떤 요인이 청년들의 연애 시작 시점에 영향을 미치는지를 분석했다. 그 결과 남성, 고학력자, 현재 행복감이 낮은 사람, 혼자 살거나 부모와 동거하는 사람이 평균적으로 더 오랜 기간 솔로 상태를 유지하는 경향을 보였다.

연구를 주도한 마이클 크레머 취리히대 심리학과 선임연구원은 "교육 수준과 같은 사회적 요인뿐 아니라 현재의 행복감 같은 심리적 특성도 연애를 시작할 가능성을 예측하는 데 도움이 된다"고 설명했다.

연구팀은 또 장기간 솔로로 지낸 청년들과 이후 연애를 시작한 청년들을 비교해 삶의 만족도, 외로움, 우울 수준의 변화를 살폈다. 시간이 지날수록 오랫동안 솔로로 지낸 청년들의 삶의 만족도는 크게 낮아졌고 외로움은 증가했다. 이러한 변화는 20대 후반에 더욱 두드러졌으며 이 시기에 우울 증상도 함께 늘어났다. 이 같은 경향은 남성과 여성 모두에게서 비슷하게 나타났다.

반면 첫 연애를 시작한 청년들은 전반적인 행복감이 개선됐다. 삶의 만족도는 높아지고 외로움은 줄었으며 이러한 효과는 단기뿐 아니라 장기적으로도 지속됐다. 다만 우울 증상에서는 뚜렷한 개선이 관찰되지 않았다.

연구팀은 10대 시기에는 연애 경험 여부에 따른 차이가 크지 않았지만 솔로 기간이 길어질수록 행복감과 삶의 만족도 격차가 점차 확대됐다고 분석했다. 크레머는 "20대 후반으로 갈수록 첫 연애를 시작하기가 더 어려워질 수 있다"며 "행복감이 낮을수록 솔로 상태가 지속될 가능성이 커진다"고 말했다.





