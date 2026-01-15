'세계 최대 채권 운용사' 핌코 CIO, 트럼프 비판 가세…"연준 독립성 중요"

세계 최대 채권 운용사 핌코의 댄 이바신 최고투자책임자(CIO)가 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 노골적으로 압박하는 트럼프 행정부를 비판하고 나섰다.

15일(현지시간) 이바신 CIO는 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "통화정책에서 연준의 독립성은 시장에 대단히 중대한 부분"이라며 "역효과가 날 수 있다"고 경고했다. 그러면서 "표면적으로 연준에 금리를 내리도록 영향력을 행사하고 싶은 마음이 들더라도, 강한 성장률과 물가상승에 직면한 때 공격적인 인하는 장기 금리를 높일 수 있다"고 강조했다.

이바신 CIO는 트럼프 행정부 들어 시장 정책이 혼선을 겪자 '탈(脫)미국' 포트폴리오를 꾀하고 있다고 했다. 그는 "이 행정부가 상당히 예측 불가라는 걸 이해하는 게 중요하다"며 "우리는 미국 자산에서 벗어나 다각화를 하는 다년간의 기간에 있다"고 말했다.

앞서 미국 최대 은행 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)도 트럼프 행정부의 금리 인하 압박이 "오히려 물가와 금리 상승을 불러일으킬 것"이라고 비판했다. 미 법무부가 파월 의장을 의증 혐의로 기소하겠다고 압박하면서 중앙은행 독립성 침해 논란 및 시장 신뢰도 약화 우려도 커지는 상황이다.

월가 일각선 이 같은 트럼프 행정부의 압박이 파월 의장뿐만 아니라 차기 연준 의장을 맡을 인물에까지 영향을 미칠 수 있다고 우려한다. 파월 의장의 임기는 오는 5월까지다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



