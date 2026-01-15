본문 바로가기
튀르키예 외무장관 "美, 이란 상대 무력사용 피해야"

손선희기자

입력2026.01.15 20:23

시계아이콘00분 28초 소요
하칸 피단 튀르키예 외무장관은 15일(현지시간) "'12일 전쟁' 때 이스라엘과 미국이 (이란을) 제한적으로 공격했던 일이 다시 발생하는 것은 용납될 수 없다"고 말했다. 이란 반정부 시위 사태를 계기로 미국이 군사 개입할 가능성에 반대 입장을 밝힌 것이다.


피단 장관은 이날 이스탄불에서 기자간담회를 갖고 "최우선 과제는 무력 사용으로 이어질 어떤 상황도 피하는 것"이라며 이같이 말했다. 아울러 "이란은 우리가 국경을 맞댄 이웃이자 친구"라며 "이란이 주요 국제 행위자들과 문제를 해결하고, 역내로 확산 가능한 불안정 시나리오 피하는 것이 우리에게 이롭다"고 강조했다.

피단 장관은 이를 위해 "외교적 노력을 계속할 것"이라며 "미국과 이란이 중재자를 통하거나 직접 대화를 통해 이를 풀어가기를 바란다"고 말했다.


한편 그는 전날 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동특사 스티브 윗코프가 '가자지구 평화구상 2단계 돌입'을 선언한 데 대해 "비록 더디지만 과정이 순조롭다"면서도 "이스라엘의 네타냐후 정부가 계획 이행에 적극적이지 않다"고 비판했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

