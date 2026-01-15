본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주시, 자동차세 연납 신청 접수…연세액 4.5% 공제

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.15 21:24

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시가 자동차세를 미리 납부하면 세액을 공제해 주는 자동차세 연납 신청을 받는다.


광주시는 2026년 자동차세 연세액을 한 번에 납부하는 연납 신청을 16일부터 다음 달 2일까지 접수한다고 15일 밝혔다.

광주광역시 청사 전경.

광주광역시 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

자동차세 연납 제도는 매년 6월과 12월 두 차례 부과되는 자동차세를 연초에 일시 납부하면 연세액의 4.5%를 공제해 주는 방식이다. 세금을 앞당겨 내는 대신 세액을 깎아주는 제도다.

연납을 희망하는 납세자는 자동차 등록지 관할 자치구청에 전화하거나 방문해 신청할 수 있다. 위택스 누리집과 스마트위택스 모바일 앱, 자동응답시스템(ARS)을 통한 신청도 가능하다.


지난해 자동차세를 연납한 납세자는 별도 신청 없이 이달 중 발송되는 연납 고지서를 통해 납부하면 된다.


납부는 전국 금융기관에서 할 수 있다. 현금자동입출금기(CD/ATM)를 이용해 통장이나 현금카드, 신용카드로 낼 수 있으며, 고지서에 적힌 납부전용 가상계좌나 지방세입계좌를 통해 인터넷·모바일뱅킹, 계좌이체 방식으로도 가능하다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새벽부터 '품절' "올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

'세계 최대 채권 운용사' 핌코 CIO, 트럼프 비판 가세…"연준 독립성 중요"

새로운 이슈 보기