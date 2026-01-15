CES 광주관, 17개사 수출상담 432건 성과

계약 6건·협약 11건…41개국 6천460명 방문

지역기업 7곳 CES 혁신상 수상

광주시는 지난 6~9일 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에 지역기업 17곳이 참가해 수출 상담 432건(약 2,900만달러), 계약 6건, 업무협약 11건을 진행했다고 15일 밝혔다.

광주시는 4년 연속 CES에 참가해 광주공동관과 K-Startup 통합관을 운영했다. 광주공동관에는 지역기업 13곳, K-Startup 통합관에는 4곳이 참여했다. 참가 기업들은 인공지능 기반 제품과 기술을 선보였다.

전시 기간 광주공동관에는 41개국에서 6,460명이 방문했다. 참가 기업들은 제품 시연과 상담을 진행하며 해외 바이어와 접촉했다.

이번 전시에서 참가 기업 10곳은 기술 제휴 등을 위한 업무협약 11건을 체결했다. 계약은 6건 진행됐다.

엘비에스테크는 이탈리아 스타트업 2곳과 협약을 맺고 보행 경로 안내 소프트웨어를 웨어러블 기기에 적용하는 사업을 추진한다. 데이터투에너지는 미국 태양광 업체에 태양광 패널 설치용 마이크로인버터를 공급할 예정이다. 올더타임은 북미 유통업체 2곳과 여성 안전 스마트 제품 계약을 체결했다. 메리핸드는 국내외 헬스케어 협력사와 데이터 공유와 기술 개발 협력을 진행한다.

지역기업 7곳은 CES 혁신상을 받았다. 수상 기업은 고스트패스, 딥센트, 마인스페이스, 엘비에스테크, 올더타임, 이노디테크, 인디제이다. 엘비에스테크는 신설된 여행·관광 부문에서 최고혁신상을 받았다.

광주시는 이번 CES 참가 성과가 해외 판로 확대와 수출로 이어질 것으로 보고 있다. 광주정보문화산업진흥원과 함께 해외 바이어 협의를 후속 계약으로 연결할 계획이다.





