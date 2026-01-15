광주시·교육청·의회·자치구 참여…행정통합 공청회 연다

19일부터 5개 자치구 순회…시민 의견 수렴

통합 방향·특별법 쟁점 설명, 궁금증 해소

광주시와 시교육청, 시의회, 5개 자치구와 구의회가 함께 광주·전남 행정통합에 대한 시민 의견 수렴에 나선다. 행정통합 추진 과정에 대한 이해를 넓히고 공감대를 확산하기 위한 자리다.

광주시는 오는 19일부터 28일까지 자치구별로 모두 다섯 차례에 걸쳐 '광주·전남 행정통합 권역별 합동공청회'를 연다고 15일 밝혔다. 첫 공청회는 19일 동구를 시작으로 서구·광산구·북구·남구 순으로 진행된다.

이번 합동공청회는 지난 13일 광주시장과 5개 구청장 간담회, 14일 광주시·전남도·시교육청·도교육청이 참여한 4자 협의체 간담회에서 시민 참여 확대의 필요성에 공감하면서 추진됐다. 행정통합 논의 과정에서 시민 의견을 제도적으로 반영하자는 취지다.

공청회는 자치구별 순회 형식으로 열린다. 일정은 ▲19일 동구(동구청 대회의실) ▲22일 서구(서빛마루문화예술회관) ▲23일 광산구(광산구청 윤상원홀) ▲27일 북구(북구문화센터) ▲28일 남구(빛고을시민문화관) 등이다.

각 공청회에는 주민자치위원, 통장단, 기관·사회단체 관계자, 분야별 전문가, 교육 종사자 등 행정통합에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다. 사전 신청은 광주시와 시교육청, 자치구 누리집에 게시된 정보무늬(QR코드)를 통해 가능하다. 신청 과정에서 행정통합과 관련한 질문이나 의견을 제출하면 공청회 현장에서 설명이나 논의를 통해 답변할 예정이다.

공청회는 회차별로 약 400~500명의 시민이 참여하는 방식으로 운영된다. 광주시는 청년층 참여 비율을 30% 이상으로 확보해 다양한 세대와 계층의 의견이 균형 있게 수렴되도록 할 계획이다.

공청회에서는 광주·전남 행정통합 추진 경과와 주요 내용, 향후 일정 등을 설명하고, 자유 질의·응답을 통해 생활권 변화, 자치 구조, 교육과 행정서비스 전반에 대한 시민들의 궁금증을 풀어갈 예정이다.

강기정 광주시장은 "광주·전남 행정통합은 지역의 미래 경쟁력과 직결된 중대한 과제"라며 "권역별 공청회를 통해 수렴된 시민 의견을 향후 통합 논의와 정책 설계 과정에 충실히 반영하겠다"고 말했다.





