본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

장흥군, 통합RPC 참여 확대…고품질쌀 유통 활성화 협약

호남취재본부 이창헌기자

입력2026.01.15 19:12

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
지난 14일 전남 장흥군에서 진행된 장흥군-지역농협 6곳 고품질쌀 유통활성화사업 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 장흥군 제공

지난 14일 전남 장흥군에서 진행된 장흥군-지역농협 6곳 고품질쌀 유통활성화사업 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 장흥군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 장흥군은 고품질쌀 유통 활성화 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.


이번 협약은 중앙정부의 '1시·군 1통합 미곡종합처리장(RPC)' 정책에 따라, 관내 6개 지역농협이 기존 통합RPC에 참여해 쌀 생산·가공·유통 전 과정의 효율성을 높이고, 벼 가공시설 현대화를 통해 장흥쌀 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 이들 지역농협은 장흥군 안양면 수양리에 위치한 통합RPC에 참여한다. 해당 시설은 정남진장흥농협과 장흥관산농협이 정남진농협쌀조합공동사업법인을 설립해 운영 중이다.


협약에는 장흥군 식량산업종합계획에 따라 쌀 산업 발전과 유통체계 확립을 위해 상호 협력한다는 내용이 담겼다. 장흥군은 행정·재정적 지원을 맡고, 농협은 사업 신청을 위한 제반 절차 이행과 사업비 분담 방안을 협의하기로 했다. 또 장흥쌀을 전국 최고 수준의 브랜드로 육성하고, 농업인 소득 증대를 실현하겠다는 의지도 포함됐다.


장흥군과 지역농협은 2026년 농림축산식품부 고품질쌀 유통활성화 공모사업에도 공동 참여할 계획이다.

박철환 장흥군 조합운영협의회장은 "지역농협이 개별 경쟁을 넘어 상생과 협력으로 나아가는 중요한 전환점"이라며 "통합RPC가 안정적으로 정착해 농업인의 실익 증대와 지역 쌀 산업의 지속 가능한 발전으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과' "아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기