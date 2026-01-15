본문 바로가기
창원 공작기계 제작업체서 '불' … 2300만원 재산피해

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.15 19:04

경남 창원시 의창구 팔용동의 한 공작기계 제작업체 화재 현장에서 소방대원들이 진화작업을 벌이고 있다. 창원소방본부 제공

경남 창원시 의창구 팔용동의 한 공작기계 제작업체 화재 현장에서 소방대원들이 진화작업을 벌이고 있다. 창원소방본부 제공

15일 낮 12시 46분께 경남 창원시 의창구 팔용동의 한 공작기계 제작업체에서 불이 났다.


화재로 공장 내부와 장비 등이 불타면서 소방서 추산 2300만원 상당의 재산피해가 났다.

또 자체 진화를 시도하던 60대 남성이 얼굴, 20대 남성이 어깨에 각각 화상을 입었으나 다행히 경상에 그쳐 60대 남성만 스스로 병원에 간 것으로 확인됐다.


두 사람 외 화재 당시 공장에 근무하던 17명은 모두 대피해 추가 인명피해는 없었다.


신고받고 출동한 소방 당국은 인력 34명, 장비 20대를 동원해 이날 오후 1시 7분께 불을 모두 껐다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
