본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경복대, 의정부모빌리티高와 인재양성 업무협약

이영규기자

입력2026.01.15 18:14

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경복대학교가 최근 의정부모빌리티고등학교와 미래 스마트건설 및 친환경건축 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다.


이번 협약에 따라 경복대 건설교육원과 친환경건축과, 그리고 의정부모빌리티고교는 스마트 건설 및 친환경건축 분야의 전문 인력 양성을 위한 상호 협력을 통해 건설산업의 디지털 전환과 기후변화 대응을 선도할 교육 협력 체계를 구축하게 된다.

경복대학교

경복대학교

AD
원본보기 아이콘

주요 사업은 ▲스마트건설 및 친환경건축 분야 교육과정 연계 ▲현장 중심의 실무 교육 강화 ▲진로 연계 및 인재 양성 협력 등이다.


경복대학교 건설교육원은 국내 대학 가운데 유일한 건설기술인 재교육기관으로, 현장 실무 중심의 교육을 통해 건설기술인의 역량 강화와 산업 경쟁력 제고에 기여해 왔다. 특히 스마트건설 기술과 디지털 기반 시공관리 교육을 통해 변화하는 건설산업 환경에 선제적으로 대응하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기