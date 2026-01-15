본문 바로가기
이억원 금융위원장, 오는 26일 주요 은행장과 회동

오규민기자

입력2026.01.15 18:05

이억원 금융위원장이 주요 은행장과 만찬 회동을 가지고 은행권 주요 현안에 대해 논의한다.


15일 금융권에 따르면 올해 첫 은행연합회 정기 이사회가 26일 열린다. 이사회에는 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협), 특수은행(산업·기업), 지방은행 1곳, 인터넷은행 1곳 등 11개 회원사가 비상임이사로 참여한다.


해당 이사회 직후 이어지는 만찬에 이 위원장이 참석한다. 연합회 이사회는 비정기적으로 한국은행 총재 등 금융권 인사를 초청했는데 금융위원장이 참석하는 건 4년 만이다. 이 자리에서 이 위원장은 은행권 주요 현안에 대해 의논하고 생산적 금융 투자 등 관련 정책에 대한 협조를 구할 것으로 알려졌다.

이억원 금융위원장이 5일 오후 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2026 범금융 신년인사회'에 참석해 신년사를 하고 있다. 2026.1.5 강진형 기자

이억원 금융위원장이 5일 오후 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2026 범금융 신년인사회'에 참석해 신년사를 하고 있다. 2026.1.5 강진형 기자

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

