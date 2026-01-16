[오늘의신상]'최강록 셰프' 선물세트 나왔다…롯데마트, 협업 상품 출시

최강록 셰프 협업 선물세트 출시

구이용 상품 5종 '최강록의 나야' 시리즈 판매

정지선·정호영·최현석 셰프 등 협업 상품도 할인

롯데마트는 넷플릭스 인기 프로그램 '흑백요리사2'에서 우승한 최강록 셰프와 협업 상품을 출시한다고 16일 밝혔다.

먼저, 이번 설 명절 사전예약 기간 최강록 셰프와 단독 협업해 출시한 선물세트 2종을 판매한다. 롯데마트는 '최강록의 나야 LA갈비 세트(2㎏)'와 '최강록의 나야, 와규 아끼니꾸 세트(MBS 8+ 등급)'를 엘포인트 회원 대상 2만원 할인해 각각 10만9000원, 14만9000원에 선보인다. 해당 상품은 지난해 추석 선물세트로 처음 출시해 당시 총 200세트가 판매되는 등 긍정적인 반응을 얻은 바 있다.

'최강록의 나야' 구이용 3종 상품 연출 이미지. 롯데쇼핑 제공 AD 원본보기 아이콘

구이용 상품 5종(토시살·살치살·부채살·꽃갈비살·대패삼겹살)으로 구성된 '최강록의 나야' 시리즈도 판매 중이다. 롯데마트는 2024년 12월 부채살, 살치살, 토시살 3종을 먼저 출시한 데 이어 지난해 3월 꽃갈비살과 대패삽겹살 2종도 추가로 선보였다.

'최강록의 나야' 시리즈는 최강록 셰프가 직접 제안한 '아늑한 심야 식당' 콘셉트를 적용한 것이 특징이다. 한 번에 많은 양을 구워 먹는 방식이 아닌 한 점씩 천천히 구워 가장 맛있는 순간에 소스와 함께 즐길 수 있도록 기획했다. 부채살에는 와인 소스, 살치살과 꽃갈비살에는 유자 페퍼 소스, 토시살에는 새콤 소이 소스, 대패삼겹살에는 매콤 두반장 소스를 매칭해 부위별 풍미와 식감을 극대화했다.

롯데마트는 15일부터 21일까지 '최강록의 나야' 구이용 시리즈 5종을 대상으로 할인 프로모션을 진행한다. 행사 기간 해당 상품을 2개 이상 구매할 경우 개당 2000원 할인 혜택을 제공한다. 품목 간 교차 구매도 가능하다. 다음 달 중으로는 '최강록의 나야' 시리즈를 대상으로 추가 할인 행사를 선보일 예정이다.

유명 셰프와의 협업 상품도 할인 판매한다. '요리하다X정지선 목화솜탕수육(500g)', '요리하다X정지선 깐쇼칠리새우(350g)', '요리하다X정호영 키츠네 우동(2인)'을 15일부터 28일까지 엘포인트 회원 대상으로 20% 할인 판매한다. 16일부터 사흘간은 주말 특가로 행사 카드 결제 시 20% 추가 할인 혜택을 제공한다.

문성모 롯데마트·슈퍼 축산팀 MD(상품기획자)는 "요리 서바이벌 프로그램을 통해 검증된 셰프의 철학과 노하우를 상품에 그대로 담아 집에서도 셰프의 메뉴를 즐길 수 있도록 했다"며 "앞으로도 차별화된 협업 상품을 판매해 고객 장보기 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>