자립준비청년에 '金 여사-임태훈 셰프' 생일상 콜라보…"밥 한 끼 꼭 지어 먹이고 싶었다"

김혜경 여사는 15일 서울 종로구에 위치한 한식문화공간 '이음'에서 자립준비청년들과 함께 미역국과 잡채 등을 만들며 생일상을 준비하는 시간을 가졌다고 안귀령 청와대 부대변인이 밝혔다.

행사에 참여한 자립준비청년들은 아동복지시설 등에서 퇴소해 사회에 첫발을 내딛는 이들로 김 여사는 "자립 후 맞이하는 생일과 명절이 유독 외롭게 느껴진다는 이야기를 듣고 따뜻한 밥 한 끼를 꼭 함께 지어 먹고 싶었다"며 인사를 전했다.

이날 행사에는 넷플릭스 예능 '흑백요리사'를 통해 인기를 얻은 '철가방 요리사' 임태훈 셰프도 함께했다. 임 셰프는 "과거 보육원에서 생활했던 적이 있다. 사연이 비슷한 친구들에게 조금이나마 힘이 되고 싶은 마음이 크다"며 참여한 배경을 전했다.

김 여사와 임 셰프는 생일 하면 가장 먼저 떠오르는 음식인 미역국과 잡채를 함께 만들었다. 김 여사가 참기름에 고기와 미역을 볶으며 "고기가 조금 많은 것 같다"고 하자, 청년들은 "오히려 더 좋아요", "맛있는 냄새가 나요" 등 기대감을 나타내기도 했다.

미역국이 끓는 동안 임 셰프는 한식 잡채와는 다른 매콤한 중식 잡채의 비법을 소개하며 시범을 보였다. 임 셰프가 칼로 당근과 호박, 양파, 피망 등을 능숙하게 썰자 청년들 사이에서는 감탄사가 터져 나오기도 했다. 김 여사는 목이버섯 손질법 등을 친절히 알려주며 요리를 함께했다.

이어 청년들은 서툴지만 정성스럽게 잡채 만들기에 도전했고, 김 여사와 임태훈 셰프는 옆에서 과정을 지켜봤다. 잡채를 완성한 한 청년이 김 여사에게 "시식이 아니라 심사를 해달라"며 간을 봐달라고 하자, 김 여사는 한참을 웃으며 "너무 맛있다"고 답했다.

요리를 마친 김 여사와 임 셰프, 청년들은 함께 차린 생일상을 나누며 음식을 맛보고 소감도 공유했다. 이 자리에서 "생일날뿐 아니라 자주 먹고 싶은 미역국이다", "대파를 잘 먹지 않는데 잡채 양념이 맛있어서 다 먹게 된다" 등 다양한 이야기가 오갔다.

청년들은 자립 과정에서 겪는 솔직한 고민과 어려움도 털어놨다. 한 청년은 "자립준비청년들은 주위에 도와줄 사람이 부족해 돈을 어떻게 관리해야 할지 모르는 경우가 많다"며 "자립정착지원금을 한 번에 다 쓰거나 단기간의 지출로 소진하는 사례가 적지 않다"고 말했다. 다른 청년도 이에 공감하며 "시설 퇴소 이후 사기 피해를 당하는 일도 종종 있어 체계적인 금융 교육과 자산 관리 교육이 필요하다"고 했다. 또 다른 청년은 "자립준비청년들이 자신의 꿈과 미래를 제한적으로 생각하는 경향이 있다"며 "청소년 시절부터 다양한 직업군을 경험해볼 수 있었으면 좋겠다"는 바람을 전하기도 했다.

이에 김 여사가 "임 셰프가 롤모델이 될 수도 있을 것 같다"고 하자, 임 셰프는 자신의 유년 시절 경험을 공유하며 "자립의 과정을 누구보다 잘 알고 있기 때문에 어떤 도움이 될 수 있을지 늘 고민하고 있다"며 청년들에게 응원과 격려의 메시지를 전했다. 이어 김 여사는 "자립이 혼자 모든 것을 감당해야 하는 고립이 되지 않도록 우리 사회가 더 세심하게 챙겨야 할 부분은 무엇인지 함께 생각해 봤으면 한다"며 "자립준비청년들이 두려움보다 희망을 안고 당당하고 힘차게 자립할 수 있는 사회가 되도록 계속 힘을 보태겠다"고 약속했다.





