본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광양서 고로쇠 채취 나선 60대, 멧돼지 습격에 숨져

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.15 17:11

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

봉강면 야산서 심정지 상태 발견

광양서 고로쇠 채취 나선 60대, 멧돼지 습격에 숨져
AD
원본보기 아이콘

전남 광양의 한 야산에서 고로쇠를 채취하러 나갔던 60대 남성이 멧돼지의 습격을 받아 숨졌다.


15일 광양경찰서와 소방 당국에 따르면, 지난 13일 낮 12시 19분께 광양시 봉강면 하조마을 인근 야산에서 A씨(63)가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 119 구급대가 현장에 도착했을 당시 A씨는 이미 심정지 상태였으며, 즉시 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.


조사 결과 A씨는 이날 오전 11시께 고로쇠 채취를 위해 산에 올랐다가 변을 당한 것으로 파악됐다. 경찰은 현장에서 A씨가 소지하고 있던 각목을 수거했으며, 여기에서 다량의 혈흔과 멧돼지 털이 발견된 점으로 미루어 A씨가 멧돼지의 공격에 저항했던 것으로 보고 있다.


경찰 관계자는 "숨진 A씨의 신체에서 멧돼지에게 습격당한 것으로 보이는 외상 흔적이 확인됐다"며 "정확한 사고 경위와 사망 원인을 조사 중"이라고 밝혔다.




호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기