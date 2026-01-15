BTS 부산 공연 소식에 숙박료 '껑충'…예약대란 속 '바가지 요금' 논란

데뷔일 공연·멤버 고향 효과에 기대감↑

공연일 호텔 가격 급등…'바가지 요금' 논란

방탄소년단(BTS)의 부산 공연 소식이 전해지자 지역 호텔 예약이 빠르게 마감되고 있다. 일부 숙소에서는 요금이 급등한 사례도 확인되면서 바가지요금 논란이 재연될 수 있다는 우려가 나온다. 데뷔일에 맞춰 멤버들의 고향에서 열리는 공연이라는 상징성까지 더해지며 팬들의 관심이 집중되는 모습이다.

15일 BTS의 소속사 빅히트뮤직 등 엔터테인먼트 업계에 따르면 BTS는 오는 4월9일 첫 공연을 시작으로 월드투어에 나선다. 이번 투어는 북미·유럽·남미·아시아 등 34개 도시에서 총 79회 공연으로 진행된다.

국내에서는 비수도권 지역 중 유일하게 부산에서 공연이 열린다. 공연 일정은 6월12일과 13일로, 특히 13일은 BTS의 데뷔일이다. 여기에 멤버 지민과 정국의 고향에서 열리는 공연이라는 점까지 더해지며 팬들 사이에서 기대감이 더욱 높아지고 있다. 다만 구체적인 공연 장소는 아직 공개되지 않았다.

부산 공연 소식이 알려지자마자 지역 호텔 예약은 빠르게 소진됐다. 일부 객실만 사전 공개된 상황이었지만 현재는 예약 가능한 객실을 찾기 어려운 상태다.

예매 경쟁이 치열해지면서 바가지요금에 대한 우려도 다시 고개를 들고 있다. 숙박 예약 플랫폼에서는 공연 당일 부산의 한 특급호텔 디럭스 더블룸 요금이 78만5000원으로 책정됐다. 이는 직전 주(29만8000원)나 다음 주(39만원)와 비교해 두 배 이상 높은 수준이다. 해운대의 한 유명 4성급 체인 호텔 역시 평소 30만원대이던 객실이 공연 당일에는 약 67만원에 판매되고 있었다.

앞서 2022년 부산 엑스포 유치를 기원하며 열린 BTS 무료 콘서트 당시에도 숙박 요금 폭등 논란이 불거진 바 있다. 일부 숙소는 평소 요금의 최대 30배에 달하는 가격을 책정하려다 비판을 받았다.

당시 부산시는 숙박 요금 신고센터를 운영하고 합동 현장 점검을 실시하며 시정 조치를 요구한 바 있어 이번 공연을 앞두고도 유사한 대응이 이뤄질지 주목된다.





