[포토] 장동혁, '쌍특검법' 수용 촉구 단식 농성 돌입

장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회 로텐더홀 제헌국회의원상 앞에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 단식에 돌입하고 있다.







