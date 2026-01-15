[포토] 2차 종합특검법 상정, 무제한 토론하는 천하람 의원

천하람 개혁신당 의원이 15일 국회에서 열린 본회의에서 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안이 상정되자 무제한 토론(필리버스터)을 시작하고 있다. 2026.1.15 김현민 기자







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>