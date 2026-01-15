본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"바다에서 배우다"…완도수산고, EBS 다큐 방영

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.15 16:53

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역과 함께하는 미래 인재 양성

완도수산고등학교가 EBS 교육 다큐멘터리를 통해 수산 분야 마이스터고의 현장 중심 교육을 전국에 소개한다.


15일 완도수산고에 따르면 오는 20일 EBS1 '클래스 업! 교실을 깨워라'에서는 '바다의 명장을 꿈꾸다'라는 주제로 전국 최초 수산계 마이스터고인 완도수산고의 교육 현장을 심층 조명한다.

완도수산고등학교가 EBS 교육 다큐멘터리에서 수산 분야 마이스터고의 현장 중심 교육을 전국에 소개한다. 완도수산고 제공

완도수산고등학교가 EBS 교육 다큐멘터리에서 수산 분야 마이스터고의 현장 중심 교육을 전국에 소개한다. 완도수산고 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 방송은 교실을 벗어나 바다와 지역사회까지 학습 공간을 확장한 수업 장면을 담아냈다. 학생들은 전복과 관상어를 직접 기르며 생물 성장 과정을 배우고, 수산물을 활용한 식품 실험과 가공 실습을 통해 안전한 먹거리 생산의 중요성을 체득한다.

특히 실습선 '청해진호'를 활용한 항해 실습은 시청자들의 눈길을 끈다. 학생들은 조타·갑판 작업·기관 관리·어로 작업 등 실제 어선 운항 환경과 동일한 조건 속에서 역할을 수행하며 이론과 실무가 결합된 현장형 학습을 경험했다.


방송에는 독일 출신 방송인 다니엘 린데만도 참여했다. 그는 지역 기반 직업교육의 가치와 교육 본질을 되짚으며, 지역 소멸 위기 속에서 교육과 사람이 지역의 미래를 지탱하는 핵심이라는 메시지를 전했다.


이현진 교장은 "완도수산고의 교육은 지식 전달을 넘어 학생들이 바다와 함께 살아갈 미래를 준비하도록 돕는데 목적이 있다"며 "이번 방송이 수산 교육의 전문성과 현장성을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

완도수산고는 앞으로도 지역 산업과 연계한 실무 중심 교육을 강화하고, 수산 분야를 선도할 인재 양성을 위해 교육과정 혁신을 지속해 나갈 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기