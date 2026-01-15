조원휘 대전시의회 의장, '오직 유성' 출판기념회 개최

오는 24일 오후 3시 대전컨벤션센터



유성의 발전 전략에 대한 구상과 제언 담아

조원휘 대전시의회 의장이 유성의 발전 방향에 대한 고민과 비전을 담은 저서 '오직 유성'을 출간해 오는 24일 오후 3시 대전컨벤션센터 제1전시장 2층 그랜드볼룸에서 출판기념회를 연다.

이 책에는 지방의회 활동 과정에서 마주한 지역 현안과 정책 과제, 현장에서 시민과 함께 쌓아 온 문제의식이 녹아 있다.

특히 유성의 변화와 도약을 위해 필요한 ▲도시·교통·생활 인프라 ▲지역경제 활성화 ▲교육·돌봄, 문화·관광 자원 ▲주민 삶의 질 향상 등 다양한 영역에서 유성의 발전 전략에 대한 구상과 제언이 담겼다.

출판기념회는 북 콘서트 형식으로 진행된다. 책의 핵심 메시지와 유성의 발전 방향을 주제로 시민과 소통하는 자리로 마련했다. 조 의장이 유성에 대해 숙고한 문제의식과 비전, 고민과 대안에 대해 직접 설명할 계획이다.

이날 행사에 앞서 오후 2시부터 저자 사인회도 진행할 예정으로 별도 초청 여부 관계없이 시민 누구나 참여할 수 있다.

조원휘 의장은 "'나는 여기에 왜 와 있는가'라는 글귀를 집무실에 걸어놓고 바쁜 의정활동 속에서도 스스로에게 매일 끊임없이 질문하며 고심해 왔다"며 "그 질문에 답하기 위해 오래도록 고민하고 다듬어 온 대전 유성에 대한 발전전략과 진심을 이 책에 담았다"고 밝혔다.

그러면서 "유성의 내일을 그려가는 과정에 시민 여러분들께서 함께하시어 많은 관심과 깊은 제언을 보태주시길 바란다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



