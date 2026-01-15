본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산항만공사-부산대, 항만·물류 산학협력 맞손

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.15 16:34

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인재 양성·국제물류 공동연구 추진…북극항로 등 신사업 협력

부산항만공사(BPA)와 부산대학교가 항만·물류산업 경쟁력 강화를 위한 산·학 협력 네트워크 구축에 나섰다.


부산항만공사는 15일 BPA 본사에서 부산대학교와 '산·학 협력 네트워크 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 알렸다.

이 협약은 항만·물류산업 발전에 필요한 전문 인재 양성과 연구·기술 연계를 강화해 관련 산업을 육성하고, 양 기관의 상호 발전을 도모하기 위해 마련됐다.


협약에 따라 두 기관은 △산·학 협력 네트워크 구축 및 활성화 △연구활동과 기술·정보 교류에 대한 상호 협력 △국제물류 분야 공동연구 및 북극항로 등 신규사업 협력 등을 추진한다.


부산항만공사는 항만 운영과 개발 과정에서 축적한 현장 경험과 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 부산대학교는 해양·물류 분야를 중심으로 우수한 연구 역량과 교육 인프라를 갖추고 있다. 이번 협약을 계기로 항만·물류 현장의 실무 경험과 대학의 학문적 역량이 결합하면서, 산업 현장에 즉시 투입 가능한 인재 양성과 연구 성과 창출이 가속화될 것으로 기대된다.

송상근 부산항만공사 사장은 "개항 150주년을 맞은 부산항은 세계 2위 환적항만이자 지역 경제의 핵심축"이라며 "급변하는 국제 정세와 디지털 AI, 탈탄소 전환이라는 대전환기에 새로운 150년을 준비해야 하는 중요한 시점"이라고 말했다.


이어 "이번 협약이 지속적인 교류와 실질적인 성과로 이어져 양 기관의 공동 발전은 물론, 부산 지역과 국가 항만·물류산업의 경쟁력을 높이는 의미 있는 출발점이 되길 기대한다"고 덧붙였다.

부산항만공사 송상근 사장(좌)과 부산대학교 최재원 총장.

부산항만공사 송상근 사장(좌)과 부산대학교 최재원 총장.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기