"주권은 시민에게"…이명노 광주시의원, 민주당 여성특구 중단 요구

광주시의회 의원인 더불어민주당 이명노 의원이 광주 서구3선거구의 여성특구(전략선거구) 지정과 관련해 "주권자가 시민이 아닌 구조가 반복되고 있다"며 민주당 지도부의 개입을 촉구했다.

15일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 발언하는 이명노 광주시의원.

이 의원은 15일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "만약 출마 자격이 제한되는 결말이 오더라도 탈당하거나 선거구를 옮기지 않겠다"며 "이 외침은 개인의 안위가 아니라 더불어민주당과 청년 정치의 미래를 우려하는 호소"라고 밝혔다.

앞서 민주당 광주시당 운영위원회는 지난해 12월 20일 광주 서구3선거구를 여성특구로 지정했다. 이 과정에서 시당위원장의 총선 경선을 돕지 않았다는 이유로 현역 의원의 출마 자격을 제한하는 정치보복성 컷오프가 이뤄졌다는 것이 이 의원의 주장이다. 그는 자신이 광주 역사상 최연소 광역의원이라는 점도 함께 언급했다.

이 의원은 "이같은 결정의 부당함을 알리기 위해 광주시의회에서 두 차례, 국회 소통관에서 한 차례 기자회견을 열었고, 최고위원회를 찾아 지도부의 중재를 요청했다"며 "신임 최고위원 후보들을 만나 호소문을 전달했고, 정청래 대표에게도 개편된 지도부에서 반드시 이 사안을 다뤄 달라고 요구했다"고 말했다.

그러나 현재까지 상황은 달라지지 않았다고 했다. 그는 양부남 광주시당위원장이 여성특구 지정을 그대로 추진하고 있으며, 당 지도부 역시 최고위원회의 당무 조정 권한에도 불구하고 시·도당 위임 사무라는 이유로 개입하지 않고 있다고 주장했다.

이 의원은 "광주시당은 이달 13일부터 예비후보자 자격심사를 시작했고, 20일 접수 마감이면 지방선거 출마의 문이 닫힌다"며 "조용히 해결하려 했지만 어떤 진전도 없어, 소란스럽더라도 정당한 주장을 외치는 것이 진정한 애당심이라고 판단했다"고 밝혔다.

이날 이 의원은 정청래 대표를 비롯해 한병도, 이언주, 황명선, 서삼석, 박지원, 강득구, 이성윤, 문정복 최고위원들에게 공개적으로 요청했다.

이 의원은 첫째, 광주시당 예비후보 자격심사 접수 마감 이전에 최고위원회가 모든 시·도당에 대해 특정 계층을 지정하는 전략선거구·특구 지정을 금지하는 지침을 내려달라고 요구했다. 그는 "이는 시·도당 자치권 침해가 아니라 정치적 일관성과 참정권 확대의 문제"라며 "광주라 하더라도 본선 경쟁력을 염두에 둔 공천이 필요하다"고 말했다.

둘째, 불가피하게 특구를 지정해야 할 경우에도 여성특구가 아닌 '여성 및 청년특구'로 지정해 당헌 제8조(성평등 실현)와 제9조(청년당원의 지위와 권리)를 함께 지켜야 한다고 주장했다. 그는 "100분의 30 의무 공천 규정을 선택적으로 적용하면서 선의의 제도가 특정인을 제거하는 도구가 됐다"고 했다.

이 의원은 최근 당내 여러 논란의 공통점으로 "주권이 당원이나 시민이 아니라 지역위원장에게 있는 구조"를 지목하며, 이는 조승래 사무총장이 밝힌 '시·도당위원장의 공천 관련 기구 참여 금지' 방침과도 맞닿아 있다고 덧붙였다.

그는 "선거는 주권을 국민에게 이양하는 숭고한 절차"라며 "이번 지방선거를 더불어민주당이 더 신뢰받는 정당으로 거듭나는 계기로 만들어 달라"고 말했다.





