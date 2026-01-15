부산 기장군, ‘파머스마켓’ 참여 농가 모집

오픈마켓, 로컬 농산물 직거래… 마케팅·운영 지원

기장군이 지역 농업인이 직접 생산한 농산물을 홍보·판매할 수 있는 '기장군 파머스마켓' 참여 농가 모집에 나섰다.

기장군은 지역 농업인이 직접 생산한 농산물을 오픈마켓 형태로 판매하는 '기장군 파머스마켓'에 참여할 농가를 모집한다.

'기장군 파머스마켓'은 지역 농산물 소비 촉진과 홍보를 위해 2024년부터 운영 중인 사업으로, 올해도 연 3회 주말에 걸쳐 오픈마켓을 열어 관내 농산물의 판로 확대에 나설 계획이다.

신청 대상은 기장군에 거주하는 관내 농업인으로, 농식품 가공사업장과 농촌·농업자원을 활용한 농촌체험 사업장도 포함된다. 신청 기간은 오는 1월 19일부터 2월 27일까지이며, 신청서는 기장군농업기술센터 누리집에서 내려받아 작성 후 제출하면 된다.

선정된 농가에는 마케팅과 고객 응대 관련 교육이 제공되며, 행사 홍보물과 함께 판매 장소, 판매대, 친환경 판매 봉투, 판매용 디스플레이 용기 등 오픈마켓 운영에 필요한 물품이 무상으로 지원된다.

기장군 관계자는 "기장군 파머스마켓은 지역 우수 농산물을 소비자에게 직접 알리고 로컬푸드 소비를 활성화하기 위한 행사"라며 "지역 농가의 많은 관심과 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

'기장군 파머스마켓 운영사업'과 관련한 자세한 사항은 기장군 농업기술센터 농업교육팀을 통해 안내받을 수 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



