본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

LS, 에식스솔루션즈 IPO에 ‘모회사 주주 특별 배정’ 추진

박소연기자

입력2026.01.15 16:16

수정2026.01.15 16:17

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LS그룹이 미국 특수권선 제조 자회사인 에식스솔루션즈의 기업공개(IPO)를 추진하며 지주사인 ㈜LS 주주들에게 공모주를 우선 배정하는 파격적인 상장 방안을 검토한다.


15일 관련 업계에 따르면 LS는 에식스솔루션즈의 IPO 공모 청약 시 일반 청약과 별개로 ㈜LS 주주만을 대상으로 한 특별 배정 방안을 관계 부처 및 기관과 협의 중이다. 이 방안이 확정되면 ㈜LS 주주들은 높은 경쟁률의 일반 청약을 거치지 않고도 에식스솔루션즈의 주식을 확보할 기회를 얻게 된다.

그간 국내 증시에서는 자회사 상장 시 모회사 주가가 하락하거나 모회사 주주들이 성장의 결실에서 소외된다는 '더블 카운팅' 및 주주 권익 침해 논란이 지속돼 왔다. LS의 이번 시도는 모회사 주주가 자회사의 지분 취득을 직접 선택할 수 있도록 길을 열어줌으로써 주주 가치를 제고하겠다는 의지로 풀이된다.


LS는 현재 상장 주관사인 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, NH투자증권과 태스크포스(TF)를 구성해 관련 시스템을 준비하고 있다. LS는 이달 중 '2차 기업설명회'를 열고 구체적인 청약 방식과 함께 배당, 밸류업 정책 등 추가적인 주주 환원책을 발표할 계획이다.


에식스솔루션즈는 전기차 모터와 변압기에 사용되는 특수 권선을 제조하는 기업으로, 전력 기기 수요가 급증하는 이른바 '전력 슈퍼사이클'의 수혜주로 꼽힌다. LS는 이번 IPO를 통해 약 5000억 원의 자금을 조달해 미국 현지 설비 투자에 나설 예정이다.

최창희 에식스솔루션즈 대표는 앞서 열린 1차 기업설명회에서 "2030년까지 기업가치가 현재보다 3배 이상 성장할 것"이라며 자신감을 내비친 바 있다.


LS 관계자는 "자회사 상장 과정에서 모회사 주주들이 소외됐던 기존 관행에서 벗어나 실질적인 이익을 향유할 수 있는 방안을 마련 중"이라며 "LS와 자회사 모두의 주주 가치를 극대화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기