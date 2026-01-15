경기소방, 반려동물로 인한 화재 70%는 '외출·취침'때 발생

경기도 내 반려동물 화재는 주로 주인이 외출하거나 잠든 사이 발생하는 것으로 나타났다.

경기도소방재난본부는 반려동물로 인한 화재를 분석한 결과 화재의 상당수는 주인이 외출하거나 잠든 사이, 반려동물이 생활공간의 기기를 건드리며 불이 시작된 것으로 분석됐다고 15일 밝혔다.

도 소방재난본부가 최근 3년간 반려동물로 인한 화재 133건을 조사한 결과 88%인 117건은 인덕션·하이라이트·가스레인지 등 조리기기 접촉이 원인이었다. 이어 전기 피복 손상(6건), 향초 전도(4건), 담배 등 기타 요인(3건), 온열기·헤어드라이어 등 계절성 전열기기(2건) 순이었다.

화재 발생 시간은 외출이 잦은 오전 10시부터 오후 6시 사이가 55건으로 전체의 41.4%를 차지했다. 이어 취침 시간대인 오후 10시부터 오전 6시 사이도 39건(29.3%)이 발생했다.

도 소방재난본부는 이에 따라 반려동물과 함께 생활하는 가정을 대상으로 외출·취침 전 안전 점검을 당부했다. 먼저 외출 전 조리기기 전원을 차단하고, 전원을 누를 수 있는 곳에 덮개를 설치해 반려동물과의 접촉을 차단해야 한다.

또한 가스레인지 중간 밸브를 잠그는 한편, 향초·온열기·헤어드라이어·전기 피복 등을 반려동물의 활동 반경 밖에 두어야 한다.





