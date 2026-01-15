한국거래소 정은보 이사장, '청소년 도박 근절 캠페인' 동참

한국거래소 정은보 이사장이 15일 청소년 불법 사이버도박 근절을 위한 릴레이 챌린지 캠페인에 동참했다.

청소년 도박 근절 릴레이 챌린지는 청소년 대상 불법 사이버도박에 대한 위험성을 알리고 확산을 차단하기 위해 서울경찰청이 2024년 3월부터 시작한 캠페인이다.

'청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다' 라는 문구와 함께 인증 사진을 촬영해 온라인으로 홍보하고 다음 주자를 지목하는 방식이다.

한국화재보험협회 강영구 이사장의 지목을 받은 정은보 이사장은 "불법 사이버도박은 한번 빠지면 멈추기 힘든 중독성 범죄인 만큼 이번 캠페인을 통해 청소년의 사이버도박 접근에 대한 경각심을 일깨우고, 청소년이 건강하게 성장할 수 있도록 건전한 환경을 조성하는데 한국거래소가 동참하겠다"고 밝혔다.

정 이사장은 이어 릴레이 캠페인의 다음 참여자로 김성환 한국투자증권 사장과 이석기 교보증권 사장을 지목했다.

정은보 한국거래소 이사장(가운데)이 15일 청소년 불법 사이버도박 근절을 위한 릴레이 챌린지 캠페인에 동참하고 있다. 한국거래소 AD 원본보기 아이콘





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>