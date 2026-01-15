'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라

15일 하락 출발했던 코스피가 4800 돌파 직전까지 치솟는 뒷심을 발휘하며 또 한 번 역대 최고치를 경신했다.

이날 코스피는 전일 대비 74.45포인트(1.58%) 뛴 4797.55에 거래를 마치며 10거래일 연속 사상 최고치를 갈아치웠다. 지수는 전장 대비 12.82포인트(0.27%) 밀린 4710.28로 출발한 뒤 보합권에서 등락을 거듭했으나 이후 오름폭을 키웠다. 코스피가 10거래일 이상 연속 상승한 것은 지난해 9월 2∼16일(총 11거래일) 이후 약 4개월 만이다.

상승 동력을 제공한 건 외국인과 기관의 '쌍끌이' 매수다. 개인이 1조8204억원을 팔아치울 동안 외국인과 기관이 각각 3424억원, 1조2977억원을 사들이며 지수를 견인했다. 코스피200 선물시장에선 개인이 4462억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1673억원, 2852억원을 순매도했다.

임정은 KB증권 연구원은 "경기 기대감, 풍부한 유동성, 실적 기대감이 모두 맞물리며 코스피가 10거래일 연속 상승했다"며 "실적 추정치 상향이 이어지며 밸류에이션 부담은 낮은 편으로 긍정적인 증시 흐름이 이어질 것"으로 내다봤다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 상승 마감했다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 152,500 전일대비 9,500 등락률 +6.64% 거래량 3,375,671 전일가 143,000 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]보스턴다이내믹스 지분가치 부각…기아, 3.36%↑숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색KB캐피탈 "현대 스타리아, 2025년식 중고차 판매 1위" 전 종목 시세 보기 close (6.64%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 631,000 전일대비 16,000 등락률 +2.60% 거래량 251,843 전일가 615,000 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (2.60%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 143,900 전일대비 3,600 등락률 +2.57% 거래량 24,387,855 전일가 140,300 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 종목 좋아도 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색[클릭 e종목]"삼성전자, D램 업체 중 주가상승 여력 가장 커" 전 종목 시세 보기 close (2.57%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 422,000 전일대비 10,500 등락률 +2.55% 거래량 2,825,938 전일가 411,500 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 종목 좋아도 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색KB캐피탈 "현대 스타리아, 2025년식 중고차 판매 1위" 전 종목 시세 보기 close (2.55%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,965,000 전일대비 38,000 등락률 +1.97% 거래량 70,485 전일가 1,927,000 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색[클릭 e종목]"한화 인적분할, 존속법인 주가 메리트 높을 것"코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 전 종목 시세 보기 close (1.97%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,294,000 전일대비 25,000 등락률 +1.97% 거래량 215,454 전일가 1,269,000 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 순환매의 다음 타깃…자동차·부품 업종에 번지는 상승 온기숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색[특징주]한화그룹주, 인적분할에 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close (1.97%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 749,000 전일대비 7,000 등락률 +0.94% 거래량 2,988,226 전일가 742,000 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 종목 좋아도 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 전 종목 시세 보기 close (0.94%)가 올랐다. 오후 들어 TSMC가 어닝 서프라이즈를 기록하면서 삼성전자는 상승 폭을 확대, SK하이닉스는 상승 전환에 성공했다. 반면 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 429,500 전일대비 6,000 등락률 -1.38% 거래량 375,470 전일가 435,500 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-1.38%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 89,500 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 4,591,674 전일가 89,600 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 종목 좋아도 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 전 종목 시세 보기 close (-0.11%)는 내렸다.

같은 날 코스닥은 전장보다 8.98포인트(0.95%) 상승한 951.16으로 장을 마감했다. 앞서 지수는 2.15포인트(0.23%) 내린 940.03으로 출발했으나 외국인 수급이 확대되며 반등에 성공했다. 개인과 기관이 각각 2525억원, 2억원을 순매도한 반면 외국인은 2695억원어치를 사들였다.

코스닥은 시총 상위권 전 종목이 뛰었다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 519,000 전일대비 60,000 등락률 +13.07% 거래량 1,114,805 전일가 459,000 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (13.07%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 53,300 전일대비 800 등락률 +1.52% 거래량 548,104 전일가 52,500 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 종목은 같은데 수익은 다르네? 남몰래 웃는 스탁론 투자자들 전 종목 시세 보기 close (1.52%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 231,500 전일대비 2,500 등락률 +1.09% 거래량 171,296 전일가 229,000 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (1.09%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 253,500 전일대비 2,000 등락률 +0.80% 거래량 410,807 전일가 251,500 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 같은 종목인데 다른 수익? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금! 전 종목 시세 보기 close (0.80%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 470,500 전일대비 3,500 등락률 +0.75% 거래량 287,350 전일가 467,000 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 종목은 같은데 수익은 다르네? 남몰래 웃는 스탁론 투자자들 전 종목 시세 보기 close (0.75%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 72,200 전일대비 500 등락률 +0.70% 거래량 160,451 전일가 71,700 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (0.70%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 94,700 전일대비 500 등락률 +0.53% 거래량 1,164,784 전일가 94,200 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 확신 왔다면 투자 규모부터 키워야...4배 투자금을 연 4%대 금리로숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 전 종목 시세 보기 close (0.53%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 150,600 전일대비 700 등락률 +0.47% 거래량 345,964 전일가 149,900 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (0.47%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 192,600 전일대비 400 등락률 +0.21% 거래량 503,033 전일가 192,200 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 순환매의 다음 타깃…자동차·부품 업종에 번지는 상승 온기숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 전 종목 시세 보기 close (0.21%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 163,000 전일대비 200 등락률 +0.12% 거래량 210,383 전일가 162,800 2026.01.15 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (0.12%)이 강세로 마무리했다.

테마별로는 로봇(+5.79%), 스마트팩토리(+5.08%), 타이어(+5.04%)주들이 시장의 주목을 받았다. 반면 IT 대표주(-2.57%), 모바일게임(-2.19%) 부문은 조정을 받았다.

이날 서울 외환시장에서 12.5원 급락한 1465원으로 개장했던 원·달러 환율은 기준금리를 동결한 한국은행 금융통화위원회와 저가 매수세의 영향으로 1469.7원에 마감했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>