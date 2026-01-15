▲ 김종용 씨 별세, 김민수(한국예탁결제원 경영지원본부장)씨 부친상 = 14일, 안동병원 장례식장 9분향실, 발인 17일
[부고]김민수(한국예탁결제원 경영지원본부장)씨 부친상
2026년 01월 15일(목)
