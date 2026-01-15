본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

NH농협은행 경남본부, '경남도민연금' 출시

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.15 15:31

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 최초 지자체 개인연금
지원 시책, 적극적 홍보 나서

NH농협은행 경남본부는 15일 창원중앙역에서 '경남도민연금' 출시 기념 홍보 캠페인을 열고 도민과 직접 소통에 나섰다.

경남도민연금 홍보.

경남도민연금 홍보.

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 오는 19일 공식 출시되는 '경남도민연금'을 도민들에게 알리고, 노후 소득 공백을 줄이는 제도의 취지를 함께 공유하기 위해 마련됐다.

'경남도민연금'은 국민연금 개시 전후의 소득 공백을 메워주는 전국 최초의 지자체 지원 개인연금제도로, 은퇴를 앞둔 도민들에게 안정적인 생활 기반을 마련해줄 것으로 기대된다.


가입 대상은 만 40세 이상∼만 55세 미만, 연 소득 9352만4227원 이하, 신청일 기준 경상남도에 주민등록을 두고 있는 도민이다, 개인형IRP 계좌에 연간 납입한 총금액 기준 8만원당 2만원의 지원금(연 최대 24만원)을 적립해 주는 도민 지원 시책이다.

권동현 경남본부장은 "경남도민들의 든든한 노후를 위해 마련된 제도인 만큼 많은 분들이 관심을 가지고 참여하길 바란다" 며"앞으로도 도민과 함께 성장하는 지역 친화 금융기관으로서 역할을 다하겠다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

새로운 이슈 보기