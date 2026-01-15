본문 바로가기
[포토] 독자 AI 파운데이션 모델 1차 평가 결과 발표

조용준기자

입력2026.01.15 15:28

류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 단계 평가 결과' 를 발표하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

