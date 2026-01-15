본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

목포대, 전남 서부권 한국어 강사 워크숍

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.15 15:28

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수준별 교수법·학습자 관리, 실무 중심 운영

국립목포대학교는 전남 서부권 대학 간 한국어 교육 협력 강화를 위해 지난 14일 '전남 서부권 한국어 강사 역량 강화 워크숍'을 개최했다고 15일 밝혔다.


이번 워크숍은 글로벌 인재 허브센터 주관대학인 국립목포대를 중심으로 국립목포해양대, 목포과학대, 세한대 등 전남 서부권 4개 대학 소속 한국어 강사 20여 명이 참여한 가운데 외국인 유학생 대상 한국어 교육의 질적 향상과 강사 전문성 제고를 목적으로 진행됐다.

목포대학교는 '전남 서부권 한국어 강사 역량강화 워크숍'을 개최했다. 목포대학교 제공

목포대학교는 '전남 서부권 한국어 강사 역량강화 워크숍'을 개최했다. 목포대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

워크숍에서는 수준별·목적별 한국어 교수법을 비롯해 전남 지역 정책과 연계한 교육 방향, 수업 운영 노하우, 학습자 관리 방안 등 현장 중심의 교육 프로그램이 운영돼 참가자들의 호응을 얻었다.

특히 사전 설문조사를 통해 강사들이 교육 현장에서 겪는 어려움을 공유하고, 질의응답과 자유 토론을 통해 실질적인 해결 방안을 모색하는 시간도 마련됐다.


홍선기 국제협력처장은 "이번 워크숍은 국립목포대가 전남 서부권 거점 한국어 센터로 지정된 이후 해당 역할을 수행하기 위한 프로그램"이라며 "지역 대학 간 협력체계를 강화하고 외국인 유학생 대상 한국어 교육의 질적 수준을 체계적으로 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


한편 목포대는 외국인 유학생 교육 및 지원 강화를 위해 한국어 교육 프로그램 고도화와 강사 역량 강화, 지역 연계 교육 프로그램 등을 지속해서 추진하고 있다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

새로운 이슈 보기