본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국회 운영위원장에 한병도 민주당 원내대표 선출

지혜진기자

입력2026.01.15 15:25

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 투표수 283표 중 218표 받아

한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 15일 국회 운영위원장으로 선출됐다.


한 원내대표는 이날 오후 열린 본회의에서 총투표수 238표 가운데 218표를 얻어 당선됐다.

한병도 신임 더불어민주당 원내대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.1.12 김현민 기자

한병도 신임 더불어민주당 원내대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.1.12 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

한 원내대표는 선출 직후 "운영위는 국회라는 거대한 함선의 기관실이라고 생각한다. 기관실이 멈추면 배는 표류한다"면서 "그동안은 국민께 희망보다 실망을 드린 게 사실이다. 이제 멈춰 선 엔진을 다시 힘차게 돌려야 한다"고 말했다. 이어 그는 "국민의 삶을 바꾸는 법안을 적기에 처리하는 것이 입법부의 기본 책무"라며 "의사일정 정리와 질서 유지로 국민의 절박한 삶이 달린 민생 법안에 입법 고속도로를 놓겠다"고 했다.


통상 여당의 원내대표가 맡는 운영위원장 자리는 지난달 30일 공천헌금 등 각종 의혹을 받는 김병기 전 민주당 원내대표가 사퇴하면서 공석이 됐다.




지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

새로운 이슈 보기