KTX-이음 타고 오면 혜택 더한다…동해시, 소규모 관광객 인센티브 시행





강원도 동해시는 지역 관광 활성화를 도모하고 기차를 이용해 동해를 방문하는 관광객을 환영하기 위해 15일부터 소규모 관광객 인센티브 지원사업와 함께 기차 연계 관광객 인센티브 이벤트 사업을 본격 시행한다.

동해시청 전경. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 당일 관광객과 숙박 관광객을 대상으로 기존 관광 인센티브를 지급하는 한편, KTX 부전~동해선 개통을 기념해 동해행 열차 이용객에게는 추가 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

기존 소규모 관광객 인센티브는 당일 관광객 1인당 1만 원, 숙박 관광객 1인당 2만원이며, 기차 및 여객선을 이용한 관광객에게는 당일 방문객 5000원, 숙박 관광객 1만원을 추가로 지급한다.

이와 별도로 추진되는 '동해선 KTX-이음 개통 기념 기차 연계 이벤트'는 서울역 또는 부전역에서 출발해 동해역에 도착하는 열차 이용 관광객이 승차권을 인증할 경우, 해당 기차 운임료의 50%를 추가로 지원하는 한시적 인센티브 사업이다.

예를 들어, 기존 소규모 관광객 인센티브를 신청한 당일 관광객이 서울역에서 출발해 동해역에 도착하는 열차를 이용하고 승차권을 인증하면, 기본 인센티브 1만5000원에 기차 운임료의 50%(1만5650원)를 더해 총 3만650원의 혜택을 받게 된다.

소규모 관광객 인센티브 지원사업은 2026년 1월부터 12월까지 연중 상시 운영(예산 소진 시 조기 종료)되며, 기차 연계 이벤트 지원사업은 15일부터 3월 31일까지 예산 범위 내에서 한시적으로 시행될 예정이다.

다만, 2026년부터 동해시는 관광객의 재방문과 지역 내 소비를 활성화를 위해 기존 계좌이체 방식 대신, 동해시 지역화폐인 '동해페이'로 인센티브를 지급할 예정이다.

인센티브 신청을 위해서는 관광객이 모바일 앱을 통해 동해페이 카드를 발급·수령한 후, 관련 지원 서류와 카드번호를 함께 제출하면 심사를 거쳐 해당 카드로 인센티브가 지급된다.

이진화 관광과장은 "이번 기차 연계 인센티브 지원사업을 통해 기차 여행의 낭만을 더해 관광객들이 동해에서 잊지 못할 시간을 보내길 바란다"며 "앞으로도 교통과 관광이 어우러진 다양한 혜택을 마련해 동해시에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>