오세훈 서울시장이 15일 서울 서대문구 유진상가를 방문, 상가 위로 지나는 내분순환로를 둘려보고 있다. 오 시장은 지난해 12월 내부순환로와 북부간선도로 20.5km 구간을 지하화하는 ‘강북횡단 지하도시 고속도로’를 발표했다.
[포토] 유진상가 찾은 오세후 시장
2026년 01월 15일(목)
