속초시, ‘2026년도 현안사업 점검회의’ 개최

이종구기자

입력2026.01.15 15:10

16일부터 20일까지 기간 중 3일간
부서·공단·재단 연간 계획 집중 점검
국별 보고방식 도입해 협업 기능 강화
주요 현안사업 추진에 행정력 집중

강원도 속초시가 오는 16일부터 20일까지 기간 중 3일간 본청 디지털상황실에서 이병선 속초시장 주재로 '2026년도 현안사업 점검회의'를 개최한다.

지난해 11월 민선 8기 주요 인프라 구축사업 점검회의 당시(시청 디지털상황실). 속초시 제공

지난해 11월 민선 8기 주요 인프라 구축사업 점검회의 당시(시청 디지털상황실). 속초시 제공

이번 회의는 2026년도 시정 주요 현안사업을 선제적으로 점검하기 위해 마련됐다. 이병선 시장이 주재하며 배상요 부시장, 소관 국장, 비서실장, 기획예산과장이 배석한다. 29개 부서와 시설관리공단, 문화관광재단의 부서장(본부장, 사무국장)과 팀장 등이 참석해 주요 현안사업의 연간 추진계획을 집중 점검한다.


시는 올해 국별 유기적인 업무 연계를 강화하기 위해 부서별로 진행하던 기존의 보고 방식에서 벗어나 국별(지정 국장제 포함) 보고로 운영 방식을 전환한다. 이를 통해 부서 간 칸막이를 낮추고, 2월 예정된 시의회 업무보고에 앞서 현안사업의 완성도를 높이겠다는 방침이다.

회의에서는 '속초 영어도서관 건립', '속초 파크골프장 확충 및 차폐벽 설치 사업', '자생식물원 생태탐방로 조성 사업(2구간)', '도시침수대응사업(1단계)', '수도권 공공기관 및 기회발전특구 연계 앵커기업 유치 추진', '영랑호 관광단지 조성' 등 2026년도 주요 현안사업이 논의된다. 속초시는 주요 현안들이 계획된 일정에 맞춰 추진될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.


이병선 속초시장은 "2026년은 민선 8기가 추진해 왔던 사업들이 결실을 맺는 해"라며 "남은 임기 중에도 저출산·고령화와 지방 소멸 위기를 극복하고 지속 가능한 도시 '콤팩트시티 속초'를 조성하기 위해 주마가편(走馬加鞭)의 자세로 최선을 다하겠다"고 말했다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
