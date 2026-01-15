장동혁 단식에 천하람 필리버스터…"공천헌금·통일교 특검 수용 촉구" 공조

장동혁 "특검 수용 촉구 단식 돌입할 것"

장동혁 국민의힘 대표는 더불어민주당의 공천 헌금 및 통일교 금품 수수 의혹에 대한 특검 수용을 촉구하는 단식에 돌입하겠다고 15일 밝혔다.

장 대표는 이날 국회 로텐더홀에서 열린 국민의힘 규탄대회에서 "단식을 통해 민주당의 무도함을 국민께 더 강력한 목소리로 전달되기를 바란다"며 이같이 말했다.

민주당은 이날 국회 본회의에서 3대(내란·김건희·채 상병) 특검법의 후속격인 2차 종합특검법을 상정할 방침이다. 이에 맞서 국민의힘은 개혁신당과 공동 발의한 통일교 특검법 관련 쟁점 정리가 우선이라는 입장이다. 이에 민주당이 통일교 특검을 받지 않으면 민생법안도 필리버스터(무제한 토론)로 저지하겠다고 예고했다.

장 대표는 "2차 특검과 함께 통일교 특검이 반드시 상정돼야 한다"며 "상정되지 않으면 무도한 특검을 알리기 위해, 국민의힘이 주장하는 특검법을 받지 않은 것을 국민께 알리기 위해 어떤 수단이라도 쓰겠다"고 강조했다. 그러면서 "천하람 개혁신당 원내대표가 1번 주자로 필리버스터를 위해 서는 순간 국민의 목소리가 모이는 로텐더홀에서 단식을 시작하겠다"고 말했다.

국민의힘과 개혁신당은 본회의에서 필리버스터 공조에 나서기로 했다. 천 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "야권 공조의 일환으로 오늘 2차 종합특검법이 여당의 일방 독주로 상정될 경우 필리버스터 첫 주자로 나서기로 국민의힘과 합의했다"고 했다. 개혁신당이 여당이 추진하는 법안에 반대해 국민의힘과 '필리버스터 공조'를 하는 것은 이번이 처음이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



