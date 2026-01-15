하남시 공약이행평가단, 민선 8기 공약이행률 81.9% '호평'

경기 하남시 공약이행평가단이 공약 이행률 81.9%를 기록한 민선 8기 하남시의 공약 추진 성과를 점검하고 긍정적으로 평가했다.

하남시 공약이행평가단이 공약 이행률 81.9%를 기록한 민선 8기 하남시의 공약 추진 성과를 점검하고 긍정적으로 평가했다.

15일 하남시에 따르면, 시민들로 구성된 공약이행평가단은 이날 시청 본관 상황실에서 회의를 열고 지난 3년간의 공약사업 추진 현황을 공유했다. 이번 회의는 현재 진행 중인 주요 공약사업의 이행 상황을 투명하게 점검하기 위해 마련됐다.

공약이행평가단 점검 결과, 민선 8기 하남시는 2025년 12월 말 기준 총 122개의 공약사업 중 100개 사업을 완료한 것으로 확인됐다.

주요 완료 사업으로는 ▲지하철 3호선 연장 사업의 차질 없는 추진 ▲만남의 광장 환승센터와 3호선 및 원도심 연계 ▲하남형 스쿨존 조성 ▲천마산·금암산 등산로 개설 ▲친환경 검단산 둘레길 조성 등이 꼽혔다.

이날 회의에서는 시민들의 관심도가 높은 ▲위례지역 수영장 신설 ▲동남로 연결도로 추진 ▲K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드) 및 캠프 콜번 조성 ▲교산신도시 사전 인프라 구축 ▲위례신사선 하남 연장 ▲하남교육지원청 신설 등 주요 현안 사업들의 진행 상황을 공유하고 향후 과제를 점검했다.

이현재 시장은 "시민들과 지난 3년간의 성과를 공유하고 앞으로 마무리해야 할 과제들을 함께 논의하는 뜻깊은 자리였다"며, "남은 공약사업들도 내실 있고 완성도 높게 추진하여 시민들과의 약속을 끝까지 책임지고 이행하겠다"고 밝혔다.

한편, 하남시는 한국매니페스토실천본부가 주관하는 '2025년 민선 8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개평가'에서 우수(A) 등급을 획득하며 공약 이행의 신뢰도를 인정받은 바 있다.





하남=이종구 기자



