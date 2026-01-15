본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국립부경대 대학중점연구소, 국내외 대학·연구기관 진출 잇따라

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.15 14:52

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해양바이오닉스융합기술센터, 각 분야 인력 배출

보세 시바쿠마 연구교수, 김세창·조경진 연구원

국립부경대학교(총장 배상훈) 해양바이오닉스융합기술센터(센터장 정원교) 연구원들이 국내외 대학과 우수 연구기관에 잇달아 진출했다.


이 센터는 교육부 지정 이공분야 대학중점연구소이다. 센터의 보세 시바쿠마(Bose Sivakumar) 전임연구교수(지도교수 강현욱)는 인도 SR University(SRU) 기초과학부(School of Sciences and Humanities) 조교수로 임용돼 1월 중순부터 고국에서 활동하게 된다.

왼쪽부터 보세 시바쿠마 전임연구교수, 김세창 박사, 조경진 박사.

왼쪽부터 보세 시바쿠마 전임연구교수, 김세창 박사, 조경진 박사.

AD
원본보기 아이콘

이와 함께 이 센터 김세창 박사(지도교수 정원교)는 국립해양생물자원관 연구원으로 채용돼 1월 말부터 AI 빅데이터 기반 해양 바이오소재 개발에 힘쓸 예정이다.

이에 앞서 이 센터 출신 조경진 박사(지도교수 김영목)는 지난 10월 한국식품연구원 스마트제조사업단 연구원으로 채용돼 식품 제조의 디지털 전환과 지능화를 위한 핵심 기술 개발 및 상용화 연구를 수행하고 있다.


이들은 해양바이오닉스융합기술센터의 지원을 받아 다양한 융합연구를 수행해 왔으며, 수많은 연구 프로젝트의 핵심 역할을 맡아 탁월한 연구 성과를 거뒀다. 센터의 연구 역량 강화와 국제 공동연구 활성화에 크게 기여해왔다는 평기다.


또 해양·바이오·메디컬 분야에서 다수의 논문을 발표하고 국내외 학술대회 수상, 특허 등록, 국가 연구과제 수주 등 탁월한 연구 성과를 인정받았다.

해양바이오닉스융합기술센터와 연구진들은 국가 첨단 해양신산업을 선도하는 해양 융복합 바이오메디컬 기술 개발과 전문연구인력 양성에 지속적으로 힘쓰며 국내외 연구진과 학술 교류와 협력을 확대할 계획이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

새로운 이슈 보기