"40년 된 광산구청, 광주 군공항 종전부지로 이전해야"

광주 군공항 이전이 확정된 가운데, 종전 부지를 활용해 광산구청을 이전하고 인공지능(AI) 기반 지방정부 모델을 구축해야 한다는 주장이 나왔다.

차승세 더불어민주당 정청래 당대표 정무특보는 15일 군공항 종전 부지를 활용한 광산구 신청사 건립을 공식 제안하며, 이를 광산구의 중장기 미래 전략으로 검토해야 한다고 밝혔다. 차 특보는 "군공항 이전으로 확보되는 대규모 부지는 광산구청 이전 논의를 근본적으로 재검토할 수 있는 조건을 갖췄다"고 말했다.

차 특보는 그동안 광산구 신청사 논의가 부지 확보의 어려움과 막대한 예산 부담, 기존 상권 위축 우려 등으로 번번이 무산돼 왔다고 설명했다. 그는 "248만 평 규모의 군공항 부지를 활용할 경우 부지 매입 비용을 크게 줄일 수 있고, 송정역에서 광주공항으로 이어지는 개발 효과를 기존 상권과 연결하는 방식의 도시 성장 모델도 가능하다"고 밝혔다.

광산구청사의 노후화 문제도 언급했다. 현재 광산구청사는 1988년 준공돼 약 40년이 지났으며, 당시 12만 5,000명이던 인구는 2025년 말 기준 약 39만 명으로 늘었다. 같은 기간 공무원 수도 274명에서 1,600여 명으로 증가했지만, 청사 규모는 크게 변하지 않았다는 설명이다.

차 특보는 신청사 건립 방향과 관련해 "단순한 행정 공간 이전이 아니라 AI 재난안전통합관제, 디지털 행정서비스가 결합된 AI 통합청사로 설계돼야 한다"며 "광산구청이 AI 중심 첨단 창업·산업 생태계의 행정 허브 역할을 할 수 있다"고 말했다.

이어 "청사 이전은 행정 효율성 제고와 함께 도시 기능의 중심축을 형성해 인구 유입과 지역경제 활성화로 이어질 수 있다"며 "광주·전남 행정통합을 앞두고 광산구가 광주의 핵심 축으로 도약하는 과정에 시민 의견을 모아야 한다"고 밝혔다.

한편 지난해 12월 광주시와 전남도, 무안군, 국방부, 기획재정부, 국토교통부가 참여한 6자 협의체가 군공항 이전과 민간공항 통합 이전에 합의했다. 지난 7일에는 민·군 통합공항 이전과 종전부지 개발을 총괄할 '통합공항미래도시본부'가 출범해 관련 사업을 통합 추진하고 있다.





