본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

iM금융, 사외이사 예비후보자 주주추천제도 실시

오규민기자

입력2026.01.15 14:41

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

23일 마감
의결권 있는 주주 1인당 1명 추천 가능

iM금융지주 가 우수한 역량을 갖춘 사외이사 후보군을 확보하고, 주주가치를 제고하기 위해 의결권 있는 주주 대상으로 사외이사 예비후보자를 추천받는다고 15일 밝혔다.


2018년 사외이사 주주추천제도를 도입한 이래 매년 주주 대상으로 사외이사 예비후보자를 추천받고 있으며, 공고일 직전 영업일인 14일까지 의결권 있는 주식을 1주 이상 보유한 개인 주주(법인 주주 제외)라면 1인당 1명의 사외이사 예비후보자를 추천할 수 있다.

사외이사 예비후보자는 금융, 경제, 경영, 회계/재무, 법률, 정보기술(IT)/디지털, 인사(HR), 리스크관리, 환경·사회·지배구조(ESG), 금융소비자보호 분야에서 전문성을 갖추고 '금융회사 지배구조에 관한 법률' 등에서 정하는 결격사유에 해당하지 않아야 한다.


추천된 예비후보자는 올해 2월 중 외부 인선자문위원회의 평가 등 내부 절차를 거쳐 iM금융그룹 사외이사 통합후보군으로 선정·관리되며, iM금융그룹 각 계열사는 통합후보군 중에서 사외이사 후보를 선정해 3월 각사의 주주총회를 거쳐 신규 선임한다.

iM금융, 사외이사 예비후보자 주주추천제도 실시
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

새로운 이슈 보기