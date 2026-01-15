본문 바로가기
위버스브레인, 맥스AI·맥스AI월드 휴넷 입점

최호경기자

입력2026.01.15 14:36

기업 임직원 외국어 학습 지원

위버스브레인은 기업 교육 플랫폼 '휴넷'에 인공지능(AI) 외국어 회화 학습 서비스 '맥스AI'와 '맥스AI월드'를 공식 입점했다고 15일 밝혔다.


'맥스AI'와 '맥스AI월드'는 AI 튜터 기반 일대일 외국어 학습 서비스다. 시간과 공간 제약 없이 학습할 수 있고, 학습자의 발화를 정밀하게 인식해 상황에 맞는 피드백을 제공해 외국어 회화 역량 강화를 돕는다.

'맥스AI'와 '맥스AI월드' 휴넷에 공식 입점. 위버스브레인

영어 회화 서비스 '맥스AI'는 학습자의 수준과 관심사에 따라 학습할 수 있도록 28개 코스, 580개 레슨을 제공한다. 토익스피킹, 오픽 등 주요 말하기 시험 대비 과정을 제공해 기업 임직원들의 인사·승진 및 글로벌 업무 대응 역량 강화에 도움을 준다.


'맥스AI월드'는 중국어·일본어 과정을 제공하며, 초·중·고 레벨로 구성된 체계적 회화 학습 커리큘럼을 갖췄다. VOD 강의와 AI 원어민과의 1:1 대화, 반복 학습을 통해 학습 내용을 체화할 수 있다. 올해 상반기 중 스페인어, 베트남어 등 다양한 언어를 순차적으로 출시할 예정이다.


해당 서비스는 이달부터 휴넷을 이용하는 기업·기관 고객을 대상으로 제공되며, 개인별 학습 진도 확인 등 학습 관리 기능도 함께 지원한다.

조세원 위버스브레인 대표는 "앞으로 더 많은 기업이 '맥스AI와 '맥스AI'월드를 활용해 임직원들의 글로벌 업무 대응 역량을 강화하고, 다국적 인력을 위한 체계적 어학 교육 환경을 구축할 수 있을 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
