스페인 국민 가수 훌리오 이글레시아스, 전 직원들 성폭력 의혹 확산

방제일기자

입력2026.01.15 14:46

현지 언론 3년간 탐사 보도 결과 공개
고용 기간 중 상습적 성적 괴롭힘 주장
이글레시아스 측 공식 입장은 아직 없어

스페인의 '국민 가수'이자 세계적인 라틴팝 스타 훌리오 이글레시아스(82)가 과거 고용인들을 상대로 상습적인 성폭력을 저질렀다는 의혹으로 스페인 검찰의 수사를 받고 있다. 15일 연합뉴스는 미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 등 외신을 인용해 스페인 검찰이 이글레시아스가 고용했던 직원들에게 성적 괴롭힘과 성폭력을 가했다는 의혹에 대해 사실관계를 조사 중이라고 보도했다.

스페인의 '국민 가수'이자 세계적인 라틴팝 스타 훌리오 이글레시아스. AP연합뉴스

이글레시아스의 전 직원 두 명은 지난 5일 스페인 고등법원에 이글레시아스를 처벌해 달라는 고소장을 제출했다. 고소인들은 각각 도미니카공화국과 바하마 출신으로, 가사도우미와 물리치료사로 일하던 중 2021년 감독자들의 강요로 이글레시아스와 성관계를 맺어야 했다고 진술한 것으로 전해졌다.


같은 날 스페인 현지 매체 두 곳은 약 3년간 취재한 이글레시아스의 성폭력 의혹에 대한 탐사 보도 결과를 공개했다. 보도에 따르면 취재에 응한 피해자 15명은 이글레시아스가 외모를 기준으로 직원을 선발하고, 채용 과정과 근무 중 성적 취향이나 신체에 관한 부적절한 질문을 하는 등 지속적인 위협과 성적 괴롭힘 분위기가 존재했다고 증언했다.

피해자들은 1990년대 후반부터 2023년까지 이글레시아스 측에 고용돼 일한 이들로, 일부는 익명을 전제로 "거의 매일 밤 성적 학대를 당했다"고 구체적으로 주장했다. 엘마 사이스 스페인 노동사회경제부 장관은 이번 의혹이 공개된 이후 기자회견에서 "사회 어느 곳에서도 처벌받지 않는 일은 있어서는 안 된다"며 "정부는 이러한 문제를 외면하지 않을 것"이라고 강조했다. 현재까지 이글레시아스 측은 제기된 성폭력 의혹과 관련해 공식적인 입장을 내놓지 않고 있다.


훌리오 이글레시아스는 스페인어와 영어 앨범으로 그래미상을 받고, 전 세계적으로 3억 장 이상의 앨범 판매고를 기록한 인물이다. 감미로운 멜로디와 호소력 짙은 음색으로 스페인과 중남미, 미국 시장에서 큰 성공을 거두며 '라틴 팝의 전설'로 불린다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

