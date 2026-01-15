본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

대법, 민주당 남영희 선거 무효소송 기각

곽민재기자

입력2026.01.15 14:34

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22대 총선 윤상현에 '1025표차 낙선'

지난 22대 총선 당시 1025표 차이로 낙선한 남영희 전 민주연구원 부원장이 선거무효 소송을 냈으나 패소했다.


남영희 전 민주연구원 부원장. 연합뉴스

남영희 전 민주연구원 부원장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 15일 남 전 부원장이 인천 미추홀구 선거관리위원회를 상대로 낸 선거무효 소송에서 남 전 부원장의 청구를 기각했다. 선거무효 소송은 대법원 단심제로 치러진다.

앞서 남 전 부원장은 지난해 22대 총선에서 인천 동·미추홀구을 지역구에 출마해 윤상현 국민의힘 의원에게 1025표 차로 밀려 낙선했다. 그는 총선 당일 개표 과정에서 일부 투표함의 재확인을 요구하며 문제를 제기했다. 이후 결과에 승복하겠다는 입장을 밝혔으나, 동·미추홀을 선관위가 개표 과정을 제대로 공표하지 않는 등 선거사무규칙을 위반해 절차적 오류가 발생했다며 소송을 제기했다.


대법은 "피고가 원고 측 개표참관인들이 개함 및 개표 과정에 참여할 권한 행사를 방해했다거나, 개함 또는 개표의 참관 절차에 관한 공직선거법 규정을 위반한 잘못이 있다고 할 수 없다"며 "나아가 선거 결과에 영향을 미쳤다고 인정하기도 어렵다"고 판시했다. 또 "피고가 다른 선거구의 투표지와 이 사건 선거구의 투표지를 구분하지 않고 혼입해 개함하거나 개표했음을 인정할 증거가 없다"고 했다.


남 전 부원장은 지난 21대 총선에서도 당시 무소속으로 출마했던 윤 의원에게 171표 차이로 석패했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"4시간 기다려 탔어요"…핸들 없는 자율주행 택시 CES서 '인기'

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

경찰, '1억 공천헌금 의혹' 강선우 20일 소환 통보

새로운 이슈 보기