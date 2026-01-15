"시장님 만나려면 휴대폰 놔두고"…"시대착오적" 시민단체 발끈

시민단체 "오만한 발상" 비판

통영시, 논란 커지자 철거

경남 통영시가 그동안 통영시청 시장실을 방문하는 시민과 공무원들에게 휴대전화를 비서실에 맡기도록 한 사실이 알려지면서 논란이 일고 있다.

15일 통영시민참여자치연대에 따르면 이 단체는 전날 경남도청에서 지난해 12월 국민권익위원회 '체감 청렴도' 평가에서 가장 낮은 5등급을 받은 통영시의 각성을 촉구하는 기자회견을 하며 시장실 방문 때 휴대전화를 비서실에 두고 들어가야 하는 행태를 지적했다.

휴대전화 보관함은 통영시장 집무실로 가는 길목에 설치됐고, 공무원이나 시민들이 시장실에 들어가기 전 휴대전화를 놓아두는 용도로 2년 가까이 쓰인 것으로 알려졌다.

통영시민참여자치연대는 "시장실을 방문하는 시민, 공무원들이 휴대전화를 비서실에 두고 시장을 만나는 행태는 독재 시대를 방불케 하는 시대착오적이며 고압적 갑질"이라고 주장했다. 그러면서 헌법상 보장된 통신의 자유, 기본권을 유린하는 것이며 시민을 소통 대상이 아닌 '감시와 통제'의 대상으로 간주하는 오만한 발상이라고 비판했다.

통영시민참여자치연대는 "행정이 투명하고 당당하다면 녹취를 두려워할 이유가 없다"며 "동료 공직자조차 믿지 못해 휴대전화부터 뺏는 폐쇄적 리더십이 국민권익위원회 낮은 청렴도 평가 결과로 나타났다"고 비난했다.

실제로 국민권익위원회가 지난달 발표한 '2025년도 공공기관 종합청렴도 평가'에서 통영시는 종합 4등급에 머물러 경남 18개 시·군 가운데 가장 낮은 평가를 받았다. 특히 민원인과 내부 직원이 직접 평가하는 '청렴 체감도' 항목에서는 최하위인 5등급을 기록했다.

통영시는 휴대전화를 맡기게 한 것은 "벨소리 때문에 업무, 면담이 영향받지 않게 하려고 한 조치며 시민, 외부 손님들은 휴대전화를 가지고 시장실을 출입했다"고 해명했다. 통영시 측은 논란이 커지자 시장 비서실에 있던 휴대전화 보관함과 안내문을 모두 철거했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



