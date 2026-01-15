호서대 찾은 김경수 지방시대위원장 "대학이 지역 살린다"



아산캠퍼스서 특강·간담회… 반도체 LAB 참관하며 산학·청년 정주 모델 논의



김경수 지방시대위원장이 15일 호서대에서 특강을하고있다./호서대

김경수 대통령 직속 지방시대위원장이 호서대를 찾아, 지역 산업과 청년을 잇는 대학의 역할을 대한민국 재도약의 핵심 축으로 제시했다.

호서대학교는 15일 아산캠퍼스 벤처산학협력관에서 김경수 대통령 직속 지방시대위원회 위원장을 초청해 '지역이 살아야 대한민국이 산다'를 주제로 특별 강연과 간담회를 열었다. 행사에는 재학생과 동문, 가족기업 대표, 지자체 관계자 등 120여 명이 참석했다.

김 위원장은 특강에서 "진정한 지방시대는 중앙의 재정 배분이 아니라 지역 스스로의 성장 역량에서 출발해야 한다"며 "그 출발점이 바로 대학과 인재"라고 말했다.

특히 "대학이 산업 혁신의 구심점이 되고, 청년이 지역에 머물며 도전할 수 있는 생태계를 만들 때 대한민국도 함께 산다"고 강조했다.

김 위원장은 강연 후 호서대 반도체 패키지 LAB을 찾아 학생들이 반도체 후공정 장비를 직접 운용하는 모습을 지켜보고 격려했다.

이 LAB은 충남의 핵심 산업인 반도체·디스플레이 분야 실무형 인재를 양성하는 교육 거점으로, 현장 중심의 교육 모델을 구현하고 있다.

성은현 호서대 학사부총장은 "이번 방문은 지역 소멸 위기 속에서 대학이 어떤 역할을 해야 하는지를 정책 차원에서 함께 점검하는 자리였다"며 "특성화 인재 양성과 벤처 창업을 축으로 지역과 함께 성장하는 모델을 더욱 구체화해 나가겠다"고 말했다.

한편 호서대는 반도체·디스플레이, 미래자동차, 바이오헬스, 디자인 분야에 특화된 중부권 거점 대학으로, 중소벤처기업부 창업중심대학사업 등을 통해 창업·산학협력 역량을 집중 육성하며 지역 경제와 청년 일자리 창출의 전진기지 역할을 하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자



