본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

BNK금융, 주주 간담회 열고 지배구조 개선 논의

오규민기자

입력2026.01.15 14:24

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사외이사 주주 공개 추전 절차 도입 등

BNK금융지주 이사회가 15일 주주간담회를 개최하고, 주요 주주들의 지배구조 개선 제안에 대해 토론하고 향후 개선 방향에 대한 공감대를 형성했다고 밝혔다.


이번 간담회는 최근 감독당국이 그룹 최고경영자(CEO) 승계 과정에서 제기한 우려에 대한 BNK금융의 근본적 고민과 이사회의 독립성과 견제 기능 강화를 요구하는 주요 주주의 목소리에 이사회가 전향적으로 화답하기 위해 마련된 자리라고 BNK금융은 설명했다. 이사회 의장을 비롯한 사외이사들이 직접 참석해 주주들의 질문에 응답하고, 지배구조 개선 방향에 대해 논의하는 소통의 시간을 가졌다.

특히 주요 주주들이 제안한 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 공식 도입, 사외이사 과반을 주주 추천 이사로 구성하기 위한 노력, 임원후보추천위원회는 사외이사 전원으로 구성, 회사 홈페이지를 통한 사외이사 후보 공개 추천 접수 등에 대해 집중적으로 논의됐다. 이사회는 지배구조 쇄신을 위한 주주들의 의견에 공감하며 긍정적으로 검토할 예정이라고 밝혔다.

BNK금융, 주주 간담회 열고 지배구조 개선 논의
AD
원본보기 아이콘

금융당국의 지배구조 개선 태스크포스(TF)에서 다양한 개선 방안이 도출될 예정인 만큼, 이를 최우선적으로 수용해 BNK금융의 지배구조를 선진화해 나가자는데 뜻을 같이했다.


BNK금융지주는 이번 간담회에서 논의된 지배구조 개선 방향을 회사 홈페이지에 공개하고, 실효성 있는 이행을 위해 오는 1월30일까지 홈페이지에서 사외이사 후보 추천을 접수하며 선임 과정의 공정성을 강화할 방침이다.


공개 추천된 사외이사 후보자는 임원후보추천위원회에서 주주 의사를 존중하여 전문성과 독립성 심사를 거친 후 정식주주총회 안건 상정 후보자로 최종 결정하고 이를 투명하게 공시할 예정이다.

BNK금융지주 관계자는 "이번 주주간담회는 이사회가 주주와 함께 지배구조 개선을 위한 다각도의 논의를 진행했다는 점에서 BNK금융의 주주 가치 최우선 의지 표명"이라며 "오늘 논의된 내용과 더불어 향후 가시화될 지배구조 개선 TF의 개선안 도입에 앞장서 지배구조 혁신의 시발점이 되겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"4시간 기다려 탔어요"…핸들 없는 자율주행 택시 CES서 '인기'

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

경찰, '1억 공천헌금 의혹' 강선우 20일 소환 통보

새로운 이슈 보기