BNK금융, 주주 간담회 열고 지배구조 개선 논의

BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 15,110 전일대비 60 등락률 -0.40% 거래량 761,946 전일가 15,170 2026.01.15 14:22 기준 관련기사 이찬진 원장 '관치' 논란, 전임과 비교해보니…쟁점은 지배구조 TF[일문일답]이찬진, 금융지주 회장 직격 "6년 기다리면 차세대도 '골동품'"BNK금융, 5극 3특 맞춰 '부울경 성장 전략위' 신설 전 종목 시세 보기 close 이사회가 15일 주주간담회를 개최하고, 주요 주주들의 지배구조 개선 제안에 대해 토론하고 향후 개선 방향에 대한 공감대를 형성했다고 밝혔다.

이번 간담회는 최근 감독당국이 그룹 최고경영자(CEO) 승계 과정에서 제기한 우려에 대한 BNK금융의 근본적 고민과 이사회의 독립성과 견제 기능 강화를 요구하는 주요 주주의 목소리에 이사회가 전향적으로 화답하기 위해 마련된 자리라고 BNK금융은 설명했다. 이사회 의장을 비롯한 사외이사들이 직접 참석해 주주들의 질문에 응답하고, 지배구조 개선 방향에 대해 논의하는 소통의 시간을 가졌다.

특히 주요 주주들이 제안한 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 공식 도입, 사외이사 과반을 주주 추천 이사로 구성하기 위한 노력, 임원후보추천위원회는 사외이사 전원으로 구성, 회사 홈페이지를 통한 사외이사 후보 공개 추천 접수 등에 대해 집중적으로 논의됐다. 이사회는 지배구조 쇄신을 위한 주주들의 의견에 공감하며 긍정적으로 검토할 예정이라고 밝혔다.

금융당국의 지배구조 개선 태스크포스(TF)에서 다양한 개선 방안이 도출될 예정인 만큼, 이를 최우선적으로 수용해 BNK금융의 지배구조를 선진화해 나가자는데 뜻을 같이했다.

BNK금융지주는 이번 간담회에서 논의된 지배구조 개선 방향을 회사 홈페이지에 공개하고, 실효성 있는 이행을 위해 오는 1월30일까지 홈페이지에서 사외이사 후보 추천을 접수하며 선임 과정의 공정성을 강화할 방침이다.

공개 추천된 사외이사 후보자는 임원후보추천위원회에서 주주 의사를 존중하여 전문성과 독립성 심사를 거친 후 정식주주총회 안건 상정 후보자로 최종 결정하고 이를 투명하게 공시할 예정이다.

BNK금융지주 관계자는 "이번 주주간담회는 이사회가 주주와 함께 지배구조 개선을 위한 다각도의 논의를 진행했다는 점에서 BNK금융의 주주 가치 최우선 의지 표명"이라며 "오늘 논의된 내용과 더불어 향후 가시화될 지배구조 개선 TF의 개선안 도입에 앞장서 지배구조 혁신의 시발점이 되겠다"고 밝혔다.





