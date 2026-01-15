본문 바로가기
양산시, 사회보험료 지원으로 ‘고용 안전망’ 넓힌다

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.15 14:22

사회적기업 대상 1인당 최대 22만원 지원, 3일까지 참여기업 모집

경남 양산시가 경기 침체에 적극 대응하고 지역 취약계층 고용을 활성화하기 위해 2026년도 (예비)사회적기업 사회보험료 지원사업을 실시키로 하고 오는 1월 23일까지 참여자를 모집한다.


사업은 양산시 소재 (예비)사회적기업이 채용한 고령자, 장애인 등 취약계층 근로자의 4대 사회보험료 중 사업주 부담분 일부를 지원하는 사업으로, 4대 보험 모두 가입 시 1인당 월 최대 22만 5760원이 지원된다.

시는 지난해 2200만원의 예산으로 사회적기업 나눔과돌봄사회적협동조합 등 6개 기업이 채용한 근로자 11명의 사회보험료를 지원했다.


올해는 총사업비 2700만원으로 6개 기업, 기업별 최대 2명을 지원할 계획이다. 사업에 참여하고자 하는 기업은 시 홈페이지 공고문을 참고해 신청서·구비서류를 시청 민생경제과 방문 또는 이메일로 제출하면 된다.


시 관계자는 "사업을 통해 사회적기업의 채용과 인력 유지에 대한 부담을 줄여 지속 가능한 경영을 촉진하고, 취약계층의 고용에 실질적인 도움이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

양산시청.

양산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
