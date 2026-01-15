부산대 경헌실버아카데미, 재일동포·지역기업서 3억원 기부 잇달아

부산대학교(총장 최재원) 미래시민교육원의 시니어 교육과정인 경헌실버아카데미가 경헌복지재단과 재일동포, 지역 기업 후원 인사들로부터 총 3억원의 발전기금을 기탁받았다.

부산대학교 미래시민교육원의 시니어 교육과정인 경헌실버아카데미가 경헌복지재단과 재일동포, 지역 기업 후원 인사들로부터 3억원의 발전기금을 기탁받고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

부산대는 지난 14일 교내 대학본부 대회의실에서 열린 경헌실버아카데미 제45기 수료식에서 76명의 수료생을 배출하고, 사회복지법인 경헌복지재단과 재일본 경헌실버아카데미 후원회, 지역 기업이 각각 1억원씩 총 3억원의 발전기금을 기부했다고 15일 전했다.

이번 기부에는 △사회복지법인 경헌복지재단이 경헌실버아카데미 운영비 지원 명목으로 1억원 △재일본 경헌실버아카데미 후원회 김건치 명예회장이 경헌장학기금 조성을 위해 1억원 △동아지질 이정우 회장이 경헌장학기금으로 1억원을 각각 출연했다.

기부자들은 "경헌실버아카데미는 은퇴 이후에도 배움을 통해 성장과 사회참여가 이어질 수 있음을 보여주는 의미 있는 교육 과정"이라며 "이번 발전기금이 안정적인 운영과 장학사업에 보탬이 돼 지역사회와 미래 세대를 잇는 평생교육 가치 확산으로 이어지길 바란다"고 전했다.

이번 기부는 해외동포와 지역 기업이 함께 참여하는 지속 가능한 고령자 복지·교육·나눔 모델로, 부산대가 추진 중인 라이즈(RISE) 사업과 연계한 평생교육 지원에 활용될 예정이다. 경헌실버아카데미 관련 누적 기부금은 이번을 포함해 약 41억원에 달한다.

경헌실버아카데미는 재일동포 실업가 故 김경헌 회장의 출연금으로 2001년 개설된 특별 노인교육 과정으로, 부산시가 부산대 미래시민교육원에 위탁해 운영하고 있다. 개설 이후 누적 수료생은 3500명을 넘어섰다.

또 2013년 조성된 경헌장학기금을 통해 동남아 유학생과 다문화가정 학생, 노인복지전공 학생 등을 대상으로 장학 지원을 이어오고 있으며, 수료생들은 경헌총동창회와 경헌시니어센터를 중심으로 봉사와 문화 나눔 활동을 통해 지역사회 공헌을 지속하고 있다.

부산대는 경헌실버아카데미 운영을 통해 축적한 고령자 교육과 사회참여 경험을 '부산형 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업'과 연계해 확장하고 있다. 특히 의료·보건·돌봄·사회서비스를 연계한 '부산형 Aging In Place(AIP) 리빙랩'을 통해 고령친화 지역정주복지 모델 구축에도 속도를 내고 있다.

부산대 관계자는 "경헌실버아카데미를 장수 시대에 부응하는 대표적인 평생교육 모델로 발전시키고, 대학 주도의 고령친화 지역혁신 복지모델을 지속적으로 확산해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>