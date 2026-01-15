김영록 지사, 민주당에 행정통합 특별법 신속 제정 지원 요청

한병도 원내대표에 법안 내용 설명

김영록 전라남도지사가 15일 서울 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표와 면담을 갖고 (가칭)‘광주·전남특별시 설치를 위한 특별법’ 제정안에 대한 2월 국회 통과를 건의하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사는 15일 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 (가칭)'광주·전남특별시 설치를 위한 특별법' 제정안의 주요 내용을 설명하고 신속한 국회 통과를 건의해 지원 약속을 받았다.

김 지사는 이 자리에서 에너지산업과 첨단전략산업을 비롯한 지역의 핵심 성장동력 육성과 농산어촌 특례, 청년과 소상공인 지원 등 지역민이 체감할 제도적 내용을 담은 특별법안 내용을 설명하고, 신속한 법 제정을 위한 협력을 요청했다.

이에 대해 한병도 원내대표는 광주·전남 행정통합 추진에 공감을 표하며, 특별법의 2월 국회 통과를 위해 당 차원에서 적극 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>