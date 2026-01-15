본문 바로가기
이용기 전 전교조 경북지부장, 경북교육감 출마선언…청소년 무상교통

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.15 14:10

이용기(60) 경북혁신교육연구소 '공감' 소장이 15일 경북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 경북교육감 선거 출마를 공식 선언했다.


이용기 소장은 "경쟁과 효율 중심의 교육을 넘어, 학생의 삶을 지키는 교육으로 전환해야 할 시점"이라며 경북 최초의 민주진보 교육감 도전을 밝혔다.

이용기 전 전교조 경북지부장이 경북교육감 출마선언을 하고 있다.

이용기 전 전교조 경북지부장이 경북교육감 출마선언을 하고 있다.

이용기 소장은 경북교육의 전환을 위해 세 가지 핵심 공약 △청소년 무상교통을 시작으로 '건강한 성장학교' 실현 △사회 진출 지원금 100만원 바우처 지급 △학생·교직원·학부모 의회 설치를 제시했다.

이용기 출마 예정자는 32년간 중·고등학교 현장에서 근무한 평교사 출신으로, 전국교직원노동조합 경북지부장, 경북혁신교육연구소 소장 등을 역임했다. 지난해 12월 12일 경북지역 시민단체·시민이 결성한 '2026경북교육희망'은 경선을 통해 이용기 소장을 민주진보 단일 후보로 선출됐다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr


